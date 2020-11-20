Прощай, кеш: как новые технологии покоряют рынок

Карантин стал катализатором новых технологий. Будущее за бесконтактными оплатами и зонами самообслуживания. Такое мнение высказал во время дискуссии на конференции FinRetail2020 СЕО EasyPay Алексей Авраменко.
Количество карточных платежей и оплат в интернете растет. Как утверждает директор по цифровым решениям Visa в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Александр Стельмах, за время карантина онлайн-активность пользователей увеличилась практически в два раза.
«Рынок трансформируется. Клиент ищет, где ему удобно, выбирает платежные сервисы, где не надо бумажек и всего такого», — отметил руководитель направления по работе с торговыми предприятиями Приватбанка Евгений Васильцов.
По словам IT-директора Fozzy Group Ивана Славиогло, доля карточных платежей в сети за последний год увеличилась где-то на 8% с лишним. Естественно, люди стараются платить бесконтактно, чтобы меньше взаимодействовать с терминалом и т.д.
На сегодняшний день уже, наоборот, стоит очередь к кассам самообслуживания. «В следующем году мы ожидаем, что доля карточных транзакций у нас в сети составит 55-60%», — делится Иван Славиогло.
Сейчас мобильное приложение группы компаний Fozzy имеют порядка 1,5 млн пользователей. Там есть сервис QR-оплата, который позволяет оплатить товар, не прикасаясь ни к одному устройству. Благодаря этой услуге на сегодняшний день клиенты оплатили покупки на сумму 900 млн грн.
«У нас также запустился сервис «Вільнакаса», где можно отсканировать большую корзину с продуктами и оплатить, контактируя только со своим смартфоном», — рассказал IT-директор Fozzy Group.
По словам Алексея Авраменко, если безналичные расчеты являются долгосрочным трендом, потому что их количество растет уже давно из года в год, то зоны самообслуживания в ритейле получили сильный катализатор именно во время пандемии.
«Мы также развиваем мобильные приложения, например, «Скануй Купуй» для АТБ. Благодаря этому человек может зайти в супермаркет, отсканировать товары, оплатить и выйти из магазина, не контактируя ни с кем», — отметил СЕО EasyPay.
Популярным трендом все так же остается доставка продуктов на дом, заявил Иван Славиогло. «Люди заказывают продукты не только в свои домохозяйства, но и помогают родственникам постарше, которые живут в регионах, к примеру, где есть супермаркеты Сильпо», — добавляет он.
Новая технология Tap To Phone. Платежная система Visa совместно с Ощадбанком запустила технологию Tap To Phone, благодаря которой терминал вообще не нужен — платежи можно принимать прямо в телефоне.
По словам Александра Стельмаха, для каждой технологии есть своя ниша. «Мы пытаемся сделать так, чтобы пользователи могли совершить покупку с минимальным количеством операций, как можно быстрее, удобнее и безопаснее. По региону СНГ у нас уже 8 запущенных новых проектов», — рассказывает он.
Как утверждают в Visa, главное отличие технологии Tap To Phone от всего, что существует на рынке, — она не требует изменять платежное поведение тех, кто ею пользуется. Ведь самое сложное — научить чему-то новому именно клиента.
«Пользователю сейчас не нужно качать какие-то мобильные приложения и регистрировать свою карту. Он как привык платить либо своей бесконтактной картой, либо GooglePay, либо смарт-часами, либо любым другим сервисом, точно так же делает и с помощью Tap To Phone», — заявил Александр Стельмах.
Tехнология работает на любом Android-телефоне, на котором есть NFC-модуль («Near field communication» или «бесконтактная связь»). По словам Александра Стельмаха, сейчас у большинства производителей он есть. Такой телефон можно приобрести уже от $100.
Алексей Авраменко считает, что единственным ограничителем для распространения Tap To Phone является количество телефонов с NFC-чипом. «По моим данным, около 50% смартфонов не оборудованы NFC-чипом. Какая динамика будет дальше, трудно сказать», — делится он.
Для тех, чьи смартфоны не поддерживают NFC-технологию, самой перспективной является QR-оплата, утверждает Иван Славиогло.
Но в результате выбор делает сам потребитель. «В том же Сильпо на кассе самообслуживания есть четыре разных способа оплаты. Хочешь QR из приложения, бесконтактную оплату, сервис «Вільнакаса» или кеш – в любом случае пожалуйста», — говорит Александр Стельмах.
Он отметил, что следующий этап развития Tap To Phone — его интеграция с мобильными приложениями торговых сетей, фискальных сервисов, служб доставки.
«Мы изначально планировали предлагать Tap To Phone малому и среднему бизнесу — кофейням, продавцам цветов, рынкам и т.д. Но сейчас видим интерес и со стороны крупного ритейла: магазинов электроники, служб доставки, продуктовых супермаркетов», — поясняют в Visa.
На данный момент уже есть партнерство со «Всі.Свої».
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