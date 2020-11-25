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Электронный пропуск о COVID-19: Авиакомпании изменят правила посадки с декабря

Электронный пропуск о COVID-19: Авиакомпании изменят правила посадки с декабря

Как передает Mintrans со ссылкой на Financial Times, сразу пять крупных авиакомпаний решили изменить свою политику посадок на рейс из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что пассажиры будут получать электронные пропуска, которые будут свидетельствовать об отсутствии болезни.

Каждый пассажир, получивший отрицательный результат теста COVID-19, сможет загрузить свой сертификат с QR-кодом к специальному мобильного приложения. Уже перед посадкой в ​​самолет сотрудники авиакомпаний сканировать коды.

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Также этот код можно предъявлять работникам пограничного контроля в пункте прибытия. По словам авиакомпаний, это значительно упростит процесс посадки на рейс, как для клиентов, так и для работников аэропортов.

“Качественное тестирование в сочетании с цифровыми пробелами – это еще один способ вернуть доверие клиентов и безопасно возобновить авиасообщение”, – отметила Джоанна Герати, глава авиакомпании JetBlue

Исполнительный директор австралийской авиакомпании Qantas Алан Джойс считает, что справка о прививке от COVID-19 в будущем станет обязательной для тех, кто хочет путешествовать между странами.

По материалам Na chasi
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