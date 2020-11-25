Электронный пропуск о COVID-19: Авиакомпании изменят правила посадки с декабря

Как передает Mintrans со ссылкой на Financial Times, сразу пять крупных авиакомпаний решили изменить свою политику посадок на рейс из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что пассажиры будут получать электронные пропуска, которые будут свидетельствовать об отсутствии болезни.
Каждый пассажир, получивший отрицательный результат теста COVID-19, сможет загрузить свой сертификат с QR-кодом к специальному мобильного приложения. Уже перед посадкой в самолет сотрудники авиакомпаний сканировать коды.
Читайте также: Новая украинская авиакомпания планирует начать полеты в декабре-январе
Также этот код можно предъявлять работникам пограничного контроля в пункте прибытия. По словам авиакомпаний, это значительно упростит процесс посадки на рейс, как для клиентов, так и для работников аэропортов.
“Качественное тестирование в сочетании с цифровыми пробелами – это еще один способ вернуть доверие клиентов и безопасно возобновить авиасообщение”, – отметила Джоанна Герати, глава авиакомпании JetBlue
Исполнительный директор австралийской авиакомпании Qantas Алан Джойс считает, что справка о прививке от COVID-19 в будущем станет обязательной для тех, кто хочет путешествовать между странами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"РРО – разновидность садомазохизма": совладелец Новой почты рассказал, почему нужно "отстать от ФЛП"Позавчера, 21:03 - 9421 25
СМИ: Украинцев обяжут целый год платить абонплату за отопление и водуВчера, 12:03 - 2911 18
Нацполиция закупит гироскутеры и электросамокаты - ценыВчера, 14:36 - 612 5
Всю недвижимость каждого украинца внесут в единый реестр: что это дастВчера, 13:00 - 3545 5
Расходы на Верховную Раду возрастут на четверть, - проект бюджетаВчера, 19:21 - 212 4
Всю недвижимость каждого украинца внесут в единый реестр: что это дастВчера, 13:00 - 3545 5
СМИ: Украинцев обяжут целый год платить абонплату за отопление и водуВчера, 12:03 - 2911 18
Повышение минималки до 6,5 тыс. грн перенеслиВчера, 11:05 - 1615 2
Самые популярные подержанные авто в Украине, которым около 10 лет (инфографика)Вчера, 08:00 - 1365
Медиахолдинг Коломойского решил закрыть известное интернет-изданиеВчера, 09:33 - 1335
МАЗ представил электрический грузовик (фото)Вчера, 11:34 - 240 1
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 385
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1269 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 969 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 1094