Что, кроме коммунальных услуг, может покрыть субсидия

Домохозяйства могут получить субсидии не только на жильщно-коммунальные услуги, но также на некоторые другие виды услуг. Их перечень размещен на сайте Министерства социальной политики.
Субсидиями государство возмещает расходы на такие услуги:
Читайте также: Размер субсидий в Украине вырос в 2,5 раза
Кроме этого, для семей, которые используют для отопления твердое топливо, а для приготовления пищи сжиженный газ, предусмотрено предоставление субсидии для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива один раз в год.
Формула расчета субсидии. Жилищная субсидия назначается в размере разницы между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в рамках социальных нормативов пользования услугами и объемом установленного Кабинетом Министров Украины обязательного процента платежа.
Обязательный процент платежа для каждой семьи зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одно лицо и определяется индивидуально по единой формуле: среднемесячный доход домохозяйства в расчете на одно лицо делится на размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц. Полученный результат делится на два, а затем умножается на 15%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Расходы на Верховную Раду возрастут на четверть, - проект бюджетаВчера, 19:21 - 464 11
Как правильно уволиться с работы9 ч. назад - 558 3
Украинцев без счетчиков могут отключить от газа: как получить прибор бесплатно3 ч. назад - 502 2
Кабмин предлагает дополнительно повысить зарплаты в прокуратуре уже с 1 январяВчера, 16:00 - 632 2
В Apple решили отказаться от проводов в iPhone - инсайдер (видео)Вчера, 14:45 - 742 1
НБУ изменил требования к договорам о кредитах, депозитах и счетахВчера, 19:02 - 10502
5 причин для обязательного перехода с ЕН на общую систему7 ч. назад - 1224 1
Кого Зеленский хочет освободить от арендной платыВчера, 17:00 - 1137
Электронный пропуск о COVID-19: Авиакомпании изменят правила посадки с декабря12 ч. назад - 895
Школьники из Днепра разработали "умную" маску, которая обнаруживает ОРВИ и COVID-19Вчера, 22:00 - 846
МАЗ представил электрический грузовик (фото)Вчера, 11:34 - 833 1
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 417
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1291 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 987 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 1117