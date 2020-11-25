Что, кроме коммунальных услуг, может покрыть субсидия

Домохозяйства могут получить субсидии не только на жильщно-коммунальные услуги, но также на некоторые другие виды услуг. Их перечень размещен на сайте Министерства социальной политики.

Субсидиями государство возмещает расходы на такие услуги:

жилищные услуги – услуги по управлению многоквартирным домом;

коммунальные услуги – услуги по поставке и распределению природного газа, поставки и распределения электрической энергии, поставки тепловой энергии, снабжение горячей воды, централизованного водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами;

взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета,

за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам,

расходы на управление многоквартирным домом, в котором создано ОСМД , жилищно-строительный (жилой) кооператив.

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Кроме этого, для семей, которые используют для отопления твердое топливо, а для приготовления пищи сжиженный газ, предусмотрено предоставление субсидии для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива один раз в год.

Формула расчета субсидии. Жилищная субсидия назначается в размере разницы между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в рамках социальных нормативов пользования услугами и объемом установленного Кабинетом Министров Украины обязательного процента платежа.

Обязательный процент платежа для каждой семьи зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одно лицо и определяется индивидуально по единой формуле: среднемесячный доход домохозяйства в расчете на одно лицо делится на размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц. Полученный результат делится на два, а затем умножается на 15%.