Размер субсидий в Украине вырос в 2,5 раза

В октябре 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,816 млн украинцев, а ее средний размер увеличился в 2,57 раза по сравнению с сентябрем – до 732 гривен. Это связано с началом отопительного сезона.

Об этом со ссылкой на Минсоцполитики пишет сайт Сегодня.

Наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирована в Киеве на уровне 952,8 гривны, а наименьший – в Одесской области, 496,4 гривны.

Все октябрьские субсидии в сумме составили 1,8 млрд гривен. Из них 1,75 млрд гривен – в наличной форме, а 44,7 млн грн – в безналичной.

В течение месяца за помощью по оплате коммуналке обратились 1,74 млн человек. Получили назначение субсидий 1,64 млн.

Справка Finance.ua:

13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла закон, который имел целью адаптацию украинского законодательства к реалиям пандемии коронавируса.

Национальный банк Украины упростил для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению.

На сегодняшний день в Украине субсидией пользуются более 6 миллионов семей. Но даже несмотря на не очень хорошее финансовое положение и растущее количество долгов по оплате услуг ЖКХ , многие украинцы не спешат обращаться за помощью к государству.

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