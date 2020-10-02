Размер субсидий в Украине вырос в 2,5 раза

В октябре 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,816 млн украинцев, а ее средний размер увеличился в 2,57 раза по сравнению с сентябрем – до 732 гривен. Это связано с началом отопительного сезона.
Об этом со ссылкой на Минсоцполитики пишет сайт Сегодня.
Наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирована в Киеве на уровне 952,8 гривны, а наименьший – в Одесской области, 496,4 гривны.
Все октябрьские субсидии в сумме составили 1,8 млрд гривен. Из них 1,75 млрд гривен – в наличной форме, а 44,7 млн грн – в безналичной.
В течение месяца за помощью по оплате коммуналке обратились 1,74 млн человек. Получили назначение субсидий 1,64 млн.
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