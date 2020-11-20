Самые популярные подержанные авто в Украине, которым около 10 лет (инфографика)

Эксперты назвали 20 самых популярных в Украине автомобилей возрастом около 10 лет, которые являются наиболее ходовыми на украинском авторынке.

Об этом говорится в рейтинге AUTO.RIA.

Среди автомобилей, выпущенных с 2008 по 2012 годы включительно, есть городские хэтчбеки, большие и компактные внедорожники, седаны бизнес-класса, спортивные купе и кроссоверы с разными ценами, состоянием, пробегом, комплектациями, двигателями и другим.



Средняя сумма, указанная в актуальном предложении по продаже легковых для авто 2008-2012 годов выпуска, составляет $8500.

Напомним, что вступили в силу изменения в ПДД. Изменения коснутся как водителей, так и пассажиров, пешеходов и велосипедистов. Не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

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