Samsung Galaxy S21 могут оснастить разблокировкой по голосу

По Сети стала распространяться информация о том, что грядущий Samsung Galaxy S21 могут оснастить необычным способом разблокировки. Речь идет о разблокировании устройства с помощью голоса, который может появиться в прошивке One UI 3.1.

По информации из отчетов сетевых информаторов, уже в оболочке One UI 3.1 будет доступна функция Bixby Voice, которая позволит разблокировать смартфон с помощью голосовой команды. Инсайдеры отмечают, что использовать этот способ разблокировки смогут только пользователи модели Galaxy S21.

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Отмечается, что метод разблокировки с помощью голоса признан менее надежным, чем методы биометрической аутентификации. В то же время, Samsung могла усовершенствовать алгоритмы распознавания голоса для снижения вероятности разблокировки аппарата с помощью диктофонной записи.