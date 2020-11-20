Как изменились цены на жилье в киевских новостройках за осень (инфографика)

Аналитики DOM.RIA рассказали о результатах осенних колебаний цен на квартиры в киевских новостройках. Рассмотрим, как менялась стоимость с сентября по ноябрь 2020 года в разных сегментах жилья: эконом-, комфорт-, бизнес- и элит-класса.

Эконом-класс. Бюджетное новое жилье демонстрирует резкий спад объемов. Фиксируем всего 9 объектов такого класса на рынке Киева. Новостройки эконом-класса подорожали в среднем на 10,39%: с 21 157 до 23 356 грн за квадратный метр. За год средняя стоимость значительно возросла. В ноябре 2019 года эконом-класс предлагался по цене 16 999 грн за метр квадратный.

Комфорт-класс. В среднем подорожание квартир в данном сегменте составило 3,39%. Сначала из сентябрьских 22 007 грн за метр стоимость поднялась до 23 263 грн/кв. м, то есть возросла на 5,71%. Через месяц ценник увеличился на 3,48%, превысив отметку в 24 000. Нынешняя средняя цена комфорт-класса составляет 24 073 грн за квадрат.

Бизнес-класс. Новостройки в этом сегменте подорожали в среднем на 10,81%. Цена сентября составила 38 013 грн за квадрат. В октябре она поднялась на 10,26% – до 41 912 грн. Рост продолжился в ноябре, когда стоимость достигала 42 124 грн/кв. м. Таким образом, за последний месяц цена увеличилась на 0,51%.

Элит-класс. Средняя цена элитной недвижимости за осень выросла на рекордные 21,17% с 60 057 до 72 771 грн за метр. В октябре стоимость подобралась к 70-тысячной отметке с результатом в 69 326 грн/кв. м. В этом месяце был зарегистрирован прирост 15,43%. В ноябре ценник вырос еще на 4,97%.

Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.