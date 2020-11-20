Цены на нефть перешли к снижению после бурного роста

Цены на нефть упали с семимесячных максимумов в четверг, 26 ноября, поскольку признаки роста предложения топлива помогли остановить ралли. Рост цен на этой неделе был вызван оптимизмом в отношении того, что вакцины восстановят спрос на топливо.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent на январь снизились на 1,77%, до 47,75 долларов за баррель к 15:20 по киевскому времени, а цены на нефть марки WTI упали на 1,75%, до 44,91 долларов.
На этой неделе фьючерсы на нефть марки Brent выросли почти до 50 долларов за баррель после того, как три крупные фармацевтические компании объявили о прогрессе в разработке вакцин, выпуск которых может начаться до конца года.
“Несмотря на ряд сильных фундаментальных факторов, способствующих росту рынков, особенно разработка вакцин, поддерживающих нефть, медвежьи опасения сохраняются”, – сказал Автар Санду, старший менеджер по сырьевым товарам Phillip Futures.
По его словам, ограничения по мере усиления пандемии, растущее количество буровых установок, используемых в Соединенных Штатах, наряду с увеличением добычи в Ливии, были факторами риска.
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