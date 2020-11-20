СБУ разоблачила масштабную схему "откатов" на закупке компьютеров для школ

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала коррупционную схему завладения бюджетными деньгами, выделенными на закупку учебного оборудования для детей по программе «Новая украинская школа». Об этом сообщается на сайте СБУ.

По предварительным данным следствия, к мошенничеству причастны группа должностных лиц районных органов власти Ивано-Франковщины и представители более 10 коммерческих структур. Они наладили механизм получения «откатов» на приобретении компьютерной техники и интерактивного оборудования для школ по искусственно завышенным ценам.

Для реализации схемы были фальсифицированы тендерные процедуры для создания так называемых «проходных» условий для аффилированных фирм. При этом других участников торгов, которые предлагали лучшую продукцию по более низкой цене, фигуранты устраняли с конкурса под надуманными предлогами.

Также установлено, что заказчики товаров, вопреки действующему законодательству, не согласовывали проекты закупок компьютерного оборудования с Министерством цифровой трансформации.

Согласно заключенным договорам на приобретение продукции, на счета коммерческих структур, задействованных в сделке, было перечислено свыше 70 миллионов гривен.