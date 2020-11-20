«Черная пятница»: сколько украинцы готовы тратить на покупки

2020-й «коронавирусный» год внес существенные коррективы в повседневность. Это не могло не сказаться и на формате нынешней «Черной пятницы» под угрозой локдауна.
Собираются ли украинцы делать покупки? Как показывают результаты ноябрьского опроса, подавляющее большинство украинцев (68%) в этом году не собираются делать покупки в период «Черной пятницы», тогда как собираются — 12% опрошенных и почти столько же (13%) — еще не определились. Также следует отметить, что 7% жителей Украины вообще не знают, что такое «Черная пятница».
Количество тех, кто в этом году собирается на шопинг в период «Черной пятницы», наиболее зависит от возраста респондентов: чем они моложе, тем больше потенциальных участников распродаж, а чем старше — тем меньше. Также несколько больше потенциальных покупателей в период нынешней «Черной пятницы» в областных центрах.
Сколько готовы потратить:
ТОП-10 покупок среди украинцев на Black Friday:
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