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«Черная пятница»: сколько украинцы готовы тратить на покупки

«Черная пятница»: сколько украинцы готовы тратить на покупки

2020-й «коронавирусный» год внес существенные коррективы в повседневность. Это не могло не сказаться и на формате нынешней «Черной пятницы» под угрозой локдауна.

Собираются ли украинцы делать покупки? Как показывают результаты ноябрьского опроса, подавляющее большинство украинцев (68%) в этом году не собираются делать покупки в период «Черной пятницы», тогда как собираются — 12% опрошенных и почти столько же (13%) — еще не определились. Также следует отметить, что 7% жителей Украины вообще не знают, что такое «Черная пятница».

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Количество тех, кто в этом году собирается на шопинг в период «Черной пятницы», наиболее зависит от возраста респондентов: чем они моложе, тем больше потенциальных участников распродаж, а чем старше — тем меньше. Также несколько больше потенциальных покупателей в период нынешней «Черной пятницы» в областных центрах.

Сколько готовы потратить:

  • около половины опрошенных (46%) не смогли определиться с суммой денег, которую они готовы потратить;
  • еще 42% готовы потратить до 5000 грн: 17% — от 1000 до 3000 грн, 12% — до 1000 грн, 13% — от 3000 до 5000 грн;
  • более 5000 грн готовы потратить 13% потенциальных участников распродаж: 6% готовы потратить от 5000 до 7000 грн, 3% — от 7000 до 9000 грн и еще 4% — более 9000 грн).

Справка Finance.ua:

ТОП-10 покупок среди украинцев на Black Friday:

  • одежда – 42%;
  • электроника – 31%;
  • обувь – 27%;
  • косметика и парфюмерия – 18%;
  • бытовая техника – 15%;
  • детские товары – 15%;
  • доставка еды – 12%;
  • нижнее белье – 11%;
  • книги – 11%;
  • подарки – 11%.

По материалам Finance.UA
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