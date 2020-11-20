Альфа-Банк Украина запустил новый цифровой банк Sense SuperApp с видеочатом и медиа внутри. Как изменилась Альфа, чтобы это стало возможным

В 2020 год Альфа-Банк Украина вошел с четким планом работы над трансформацией внутренних процессов, которые влияют на качество продуктов и сервисов. Шаг за шагом мы внедряли новые проекты. Но в полной мере оценить, как изменилась Альфа, клиенты могут только сегодня, 26 ноября, когда мы представляем новый цифровой банк – Sense SuperApp.

Что делает Sense SuperApp особенным, а Альфа-Банк – новым

Удаленное открытие счета за 10 минут через видеочат. Альфа-Банк первым в Украине запустил полноценную видеоидентификацию. Это процесс, с помощью которого можно стать клиентом банка и открыть карточный счет через видеочат. После оформления цифровая карта активируется в Sense и сразу готова к использованию, клиент является идентифицированным и может полноценно пользоваться всеми услугами банка.

Одно приложение для физлиц и ФЛП. В Sense мы объединили цифровой банкинг для физических лиц и ФЛП-клиентов. Теперь клиенты-предприниматели могут управлять своими личными и бизнес-счетами в одном приложении. В первом же релизе доступны единый профиль клиента и основные операции для ФЛП: просмотр информации о счетах, выписки, платежи в гривне, создание шаблонов для уплаты налогов. С каждым обновлением функций будет больше.

Дизайн приложения с максимальной персонализацией. Каждый клиент – это индивидуальность, и Sense дает возможность быть собой. Это означает, что у каждого человека цифровой банк может выглядеть по-разному. Рабочий стол – это новая сущность приложения, это и есть твой личный цифровой банк, который ты можешь редактировать. Можно менять все: названия счетов, дизайн ярлыков и их расположение, создавать папки с популярными платежами, выбирать тему, фон рабочего стола и звуки. Даже стиль общения! У Sense их три: от дружеского до официально-делового. А еще цифровой банк знает три языка.

Технология drag’n‘drop – “Тяни-Бросай”. Любимая функция наших программистов. На рабочем столе все ярлыки могут взаимодействовать между собой, почти как иконки приложений в смартфоне. Чтобы это сделать, нужно просто перетащить одну иконку на другую. Так в Sense проводятся самые популярные операции:

счет в гривне + счет в долларах = обмен валют,

счет + шаблон = оплата или перевод по шаблону,

Cash’U CLUB + счет = возврат кешбэка реальными деньгами на счет.

Объединенная история операций, выписка и шаблоны. Одна на все счета с удобной системой легкого поиска по названию и фильтрам: по дате, сумме, категории, карте. Тап на операцию – и появятся все ее детали, свайп влево – возможность создать шаблон, повторить платеж или сформировать квитанцию. Выписка с любого счета: карточного, кредитного, депозитного. Она находится в разделе управления каждым счетом. Можно сформировать выписку и сохранить на смартфон или отправить на E-mail.

Sense Now – банковская небанковская лента новостей, с которой не будет скучно. Наша редакция ежедневно выпускает статьи на тему финансов, мобильных технологий, путешествий и лайфстайла.

Sense SuperApp – это не только про цифровой банк и не только для физлиц. Первый шаг – это объединение профиля физлица и ФЛП. Впереди еще три крупных проекта, а уже в декабрьском релизе приложения станут доступны:

для клиентов – физических лиц: digital-карта для существующих клиентов;