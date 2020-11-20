Виталий Весельский: как банку процветать в эти нестабильные времена

Смогут ли банки процветать в нестабильные времена? Ответ – «Да». Но при условии, если перейдут от реагирования на “черных лебедей” к повышению устойчивости и гибкости, которые столь необходимы в новой реальности.

Чтобы справиться с рисками дефолтов клиентов и падением доходности, банкам необходимо переосмыслить свою операционную деятельность и стратегии развития, провести цифровизацию, пересмотреть возможные риски и ключевые затраты. Согласно исследованию KPMG Global «Банковский сектор в новой реальности», предопределять успех банков будет реагирование на пять ключевых трендов.

Тренд первый. Новые каналы

Впервые в истории пандемия привела к существенному сокращению количества отделений банков по всему миру. Во многих странах было закрыто от 24% до 30% филиалов. Большинство клиентов перешло на бесконтактный или карточный способ платежей. Например, в Великобритании на онлайн-транзакции приходится около 60% от общего количества транзакций. Для сравнения, до кризиса этот показатель составлял около 20% -30%. Использование цифровых услуг банков выросло на 50%.

Вы можете спросить, была ли пройдена пороговая точка изменений? По нашему мнению, нет. Эта тенденция будет продолжать набирать обороты. Прогнозирую, что те филиалы банков, которые останутся, сократят свои площади, а их функция трансформируется в консультативную – в работе со сложными финансовыми продуктами. Основная часть клиентов перейдет на удаленное обслуживание: чат-боты или цифровые помощники.

Кроме того, банки попытаются вывести большую часть МСБ в онлайн-обслуживание. Все это подтолкнет финансовый сектор к тому, чтобы в ближайшем будущем использовать новые интегрированные решения с финтех стартапами и партнерскими компаниями.

Тренд второй. Развитие цифровой инфраструктуры

Все большее значение приобретают инструменты аналитики данных. Для повышения скорости вывода новых продуктов на рынок банкам необходимы будут гибкие финансовые технологии, партнерство с платежными компаниями и фирмами электронной коммерции. Возрастет количество банков, которые укрепят сотрудничество с крупными сетевыми игроками (Visa, Mastercard, Union Pay и Worldpay).

Цифровая и безналичная экономика откроет новые возможности для нишевых стартапов с инновационными идеями. Клиенты будут искать новые услуги, которые смогут удовлетворить их потребности в финансовых продуктах и безопасности. Например, многие уже активно пользуются услугами с опцией «купи сейчас, плати потом» от таких компаний, как Afterpay в Австралии и Klarna в Европе.

Чтобы быть современными, банки должны внедрять инновации, учитывающие изменение образа жизни клиентов. Если раньше на подобные изменения понадобилось бы 5 лет, то после COVID-19 изменения должны быть внедрены в течение не более 2-3 лет.

Следствием роста цифрового рынка может стать появление новой цифровой валюты. Многие центральные банки уже сегодня рассматривают такую возможность, поскольку потенциал таких “денег” огромен. Чтобы фактически внедрить и запустить цифровую валюту, необходимо от 4 до 5 лет, но пандемия может существенно ускорить этот процесс.

Тренд третий. Новые операционные модели

В разгар пандемии большинство банковских работников перешло на удаленную работу. Это позволило банкам снизить эксплуатационные расходы на офисные помещения, бумагу, сократить использование наличных. В то же время увеличение числа работников, работающих дома, привело к увеличению расходов на операционную деятельность, коммуникации и предупреждение мошенничества.

Сегодня банкам необходимо разрабатывать новые системы управления производительностью в условиях удаленной работы, в том числе инструменты эффективного управления корпоративной культурой и командами работников, системы вознаграждения и мотивации персонала.

Также ожидаю, что банки будут стремиться экономить на расходах по всем направлениям: от бюджета на маркетинг и спонсорства до командировочных расходов, развлечений и поставщиков услуг.

Вместе с тем банки будут стремиться сохранить в операционной деятельности лишь самые важные направления, обеспечивающие постоянство деятельности. Нестратегические виды деятельности будут еще больше направлять на аутсорсинг. Ясность в вопросах управления затратами, выполнение преобразований, принятие решений сейчас так же важны, что и стратегия проектирования бизнеса: бизнес-модель и операционная модель, цифровые и облачные решения.

Тренд четвертый. Необходимые навыки работников

COVID-19 заставил банковский персонал быстро адаптироваться к работе из дома. Да, сочетание работы и семейной жизни оказывает на работников давление, но производительность банков во многих странах возросла.

Банки столкнулись с необходимостью инвестировать в обучение персонала и наращивание новых навыков, в частности, в сфере кибербезопасности. Вопросы безопасности и защиты клиентских данных будут важнее, чем когда-либо. От этого зависит не только репутация банка, но и его “жизнь” на рынке.

Трансформируется роль лидерства. Топ-менеджменту придется научиться удаленно мотивировать членов команды и понимать, как люди реагируют на цели, задачи и обратную связь.

Тренд пятый. Новые методы управления рисками

Влияние COVID-19 было настолько стремительным, что модели банковской ликвидности, рыночного и кредитного риска не могли адекватно ответить на изменения. Например, во многих странах безработица резко возросла практически за одну ночь. Поэтому банкам необходимо переоценить критерии своего постоянства и все виды рисков.

Кредитные портфели будут пересмотрены, а критерии кредитования, вероятно, станут жестче. Все большее значение будет приобретать доступность и качество данных в рамках функции управления рисками, поскольку значительные объемы данных по-прежнему хранятся в разрозненных базах данных.

В целом во время пандемии большинство банков доказало, что они являются достаточно устойчивыми. Но это лишь первый этап изменений. На втором этапе многое будет зависеть от их способности адаптироваться и быстро внедрять изменения в свою деятельность.

Позитивным сигналом является то, что украинские банки смогли достаточно быстро технически перестроиться и перешли на удаленную работу в авральном режиме.

Сейчас важно сделать этот процесс действительно эффективным, провести соответствующие изменения в политиках и процедурах банка. Речь идет также о цифровом онбординге/адаптации персонала, внедрении инструментов и навыков эффективной командной работы в удаленном формате.

Банки, которые уже начали внедрять формат современной организации, требуют дополнительных подходов и методик, которые позволят сделать эту работу эффективной в удаленном режиме и обеспечат необходимый уровень взаимодействия и креативности команды.

Если говорить о цифровизации, то пандемия стала серьезным вызовом для банков с низким уровнем развития ІТ-архитектуры. Выживут те, которые создадут наиболее удобные прикладные программы и смогут реализовать потенциал предикативной аналитики.

Следует учитывать также, что не все функции могут быть перенесены в онлайн. Банкам необходимо будет провести оценку «Job remotability» (постоянство удаленной работы. – Ред.) с точки зрения технических возможностей, кибербезопасности, рисков, требований и опыта работников. И принять взвешенное решение о возможности и степени перехода в онлайн.

Кроме того, поскольку участились атаки и утечка данных, банки должны обеспечить высокий уровень подготовки и реагирования на эти инциденты.

Виталий Весельский, заместитель директора, практика по предоставлению консультационных услуг в сфере ІТ и кибербезопасности KPMG в Украине