Суд арестовал Дом профсоюзов, "Октябрьский дворец", "Жовтень" в Конча-Заспе (список недвижимости)

Суд арестовал ряд объектов недвижимости, находящихся в пользовании Федерации профсоюзов Украины, по подозрению в их незаконном отчуждении у Фонда госимущества.

Об этом говорится в четырех постановлениях Печерского районного суда города Киева, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений.

Прокуратура и Нацполиция обвиняют должностных лиц профсоюза в присвоении или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

“Досудебным расследованием установлено, что … должностными лицами Федерации профессиональных союзов Украины и других субъектов хозяйственной деятельности присвоен ряд объектов недвижимого имущества государственной собственности в особо крупных размерах”, – говорится в постановлениях суда.

Суд решил арестовать имущество, запретив субъектам государственной регистрации совершать любые регистрационные и нотариальные действия, а также запретить распоряжение этим имуществом.

В перечне арестованных объектов есть в частности:

Дом профсоюзов на Майдане Незалежности;

Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец);

ресторанный комплекс на Трухановом острове;

здание на Контрактовой площади, 10;

учебно-спортивная база “Святошин”;

санаторий “Жовтень” в Конча-Заспе;

санатории в Ирпене, Одессе, Куяльнике;