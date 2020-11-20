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Суд арестовал Дом профсоюзов, "Октябрьский дворец", "Жовтень" в Конча-Заспе (список недвижимости)

Суд арестовал Дом профсоюзов, "Октябрьский дворец", "Жовтень" в Конча-Заспе (список недвижимости)

Суд арестовал ряд объектов недвижимости, находящихся в пользовании Федерации профсоюзов Украины, по подозрению в их незаконном отчуждении у Фонда госимущества.

Об этом говорится в четырех постановлениях Печерского районного суда города Киева, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений.

Прокуратура и Нацполиция обвиняют должностных лиц профсоюза в присвоении или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

“Досудебным расследованием установлено, что … должностными лицами Федерации профессиональных союзов Украины и других субъектов хозяйственной деятельности присвоен ряд объектов недвижимого имущества государственной собственности в особо крупных размерах”, – говорится в постановлениях суда.

Суд решил арестовать имущество, запретив субъектам государственной регистрации совершать любые регистрационные и нотариальные действия, а также запретить распоряжение этим имуществом.

В перечне арестованных объектов есть в частности:

  • Дом профсоюзов на Майдане Незалежности;
  • Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец);
  • ресторанный комплекс на Трухановом острове;
  • здание на Контрактовой площади, 10;
  • учебно-спортивная база “Святошин”;
  • санаторий “Жовтень” в Конча-Заспе;
  • санатории в Ирпене, Одессе, Куяльнике;
  • другая недвижимость в Киеве, Одессе, Ужгороде, Луцке, Трускавце.
По материалам Економічна Правда
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