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Экономические потери в случае усиления карантина в декабре – 0,3 п. п. ВВП

Экономические потери в случае усиления карантина в декабре – 0,3 п. п. ВВП

Стремительное распространение вируса требует введения мер, ограничивающих заболеваемость. Если сейчас ввести карантин образца весны 2020, то в течение одного месяца мы понесем 0,3 п. п. ВВП экономических потерь.

Об этом пишет в результатах моделирования Киевская школа экономики.

В целом при повторении ограничений формата, близкого к весеннему карантину, потребности в финансовой помощи бизнесу и населению составят около 23 млрд грн. Экономические потери являются незначительными по сравнению с выгодами от спасения здоровья и жизни граждан.

Прогнозы. “Впервые в истории макроэкономической мысли в Украине мы делаем прогноз того, что может произойти с экономикой из-за, например, определенных сценариев введения карантина. Я не принимал участия в разработке модели, не обсуждал ее результаты и не рецензировал, но занимался созданием Центра макроэкономического моделирования KSE. Искренне благодарен правительству Канады за финансовую поддержку центра”, – сказал Тимофей Милованов, президент KSE.

По оценкам Центра макроэкономического моделирования, продление “карантина выходного дня” до конца года приведет к потере 0,14 п. п. ВВП

«При условии продления карантина “выходного дня” заболеваемость растет, при этом Украина проигрывает и на эпидемиологическом, и на экономическом фронте, потому что часть предприятий вынуждены не работать в субботу и воскресенье. Если введут полный карантин до конца года, то он будет менее болезненный, чем весной, и будет иметь незначительное влияние на экономику», – считает Юрий Шоломицкий. руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE.

Расходы государства, которые также включали поддержку пенсионеров, во время весеннего карантина составили 33,4 млрд грн. В случае усиление карантинных мероприятий, поддержка бизнеса и людей потребует дополнительного финансирования.

Пакет поддержки в случае усиления карантина может дублировать весенний пакет поддержки:

  • отмена на месяц ЕСВ для ФЛП, выплаты ФЛП с детьми;
  • субсидия на услуги ЖКХ в декабре-январе (долг перекладывается на правительство);
  • отмена налога на имущество на месяц;
  • расширение программы 5-7-9 как поддержки собственно бизнеса.

Получить средства на поддержку экономики можно несколькими путями:

  • внешних заимствований;
  • перенаправления средств, выделенных на капитальные расходы бюджета;
  • приостановки строительства инфраструктуры (в т. ч. дорог);
  • использования еще не потраченных средств Фонда борьбы с COVID-19.
По материалам Finance.UA
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