Экономические потери в случае усиления карантина в декабре – 0,3 п. п. ВВП

Стремительное распространение вируса требует введения мер, ограничивающих заболеваемость. Если сейчас ввести карантин образца весны 2020, то в течение одного месяца мы понесем 0,3 п. п. ВВП экономических потерь.
Об этом пишет в результатах моделирования Киевская школа экономики.
В целом при повторении ограничений формата, близкого к весеннему карантину, потребности в финансовой помощи бизнесу и населению составят около 23 млрд грн. Экономические потери являются незначительными по сравнению с выгодами от спасения здоровья и жизни граждан.
Прогнозы. “Впервые в истории макроэкономической мысли в Украине мы делаем прогноз того, что может произойти с экономикой из-за, например, определенных сценариев введения карантина. Я не принимал участия в разработке модели, не обсуждал ее результаты и не рецензировал, но занимался созданием Центра макроэкономического моделирования KSE. Искренне благодарен правительству Канады за финансовую поддержку центра”, – сказал Тимофей Милованов, президент KSE.
По оценкам Центра макроэкономического моделирования, продление “карантина выходного дня” до конца года приведет к потере 0,14 п. п. ВВП
«При условии продления карантина “выходного дня” заболеваемость растет, при этом Украина проигрывает и на эпидемиологическом, и на экономическом фронте, потому что часть предприятий вынуждены не работать в субботу и воскресенье. Если введут полный карантин до конца года, то он будет менее болезненный, чем весной, и будет иметь незначительное влияние на экономику», – считает Юрий Шоломицкий. руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE.
Расходы государства, которые также включали поддержку пенсионеров, во время весеннего карантина составили 33,4 млрд грн. В случае усиление карантинных мероприятий, поддержка бизнеса и людей потребует дополнительного финансирования.
Пакет поддержки в случае усиления карантина может дублировать весенний пакет поддержки:
Получить средства на поддержку экономики можно несколькими путями:
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