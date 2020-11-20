В парламенте хотят ужесточить наказание за азартные игры

Новосозданная легальная индустрия азартных игр нуждается в поддержке со стороны государства и в эффективной борьбе с теневым сегментом.

Несмотря на легализацию азартных игр в Украине, серый сегмент этой сферы все же будет продолжать работать. Безусловно, его масштабы уменьшатся, но за более чем 10 лет работы в тени и выстраивания соответствующих схем, которые объединяют огромное количество заинтересованных лиц, нужна планомерная работа государства в борьбе с этим негативным явлением.

В первую очередь, государство должно сосредоточиться на поддержке легальных операторов, которые только будут становиться на ноги, в противовес давно укоренившимся и оперившимся нелегальным игорным бизнесменам. Государство должно исповедовать нулевую толерантность к “нелегалам”, чтобы они не бросали тень на цивилизованный характер легального игорного бизнеса, который перестает быть кормушкой для избранных, а превращается в прозрачную, конкурентную и социально ответственную сферу бизнеса, наполняющую бюджет страны, создающий высокооплачиваемые рабочие места и притягивающий иностранные инвестиции.

Таким образом, новосозданная легальная индустрия азартных игр нуждается в поддержке со стороны государства и в эффективной борьбе с теневым сегментом. Но все же вопросы изменений должны идти по какой-то приоритетности и не могут ограничиваться только ужесточением наказания за незаконные азартные игры. Здесь необходим целый комплекс продуманных мер и организационных воздействий на основе четких приоритетов.

Сегодня в парламенте обсуждают изменения в законодательство относительно наказания за незаконную организацию азартных игр в Украине. Речь идет об изменениях в статью 203-2 Уголовного кодекса Украины.

По мнению инициаторов, штраф от 170 тысяч гривен за незаконную деятельность в сфере организации азартных игр является малым наказанием, которое не будет мотивировать “теневиков” переходить в легальный сектор, покупать лицензии и работать в белую. Исходя из этого, рассматриваются следующие предложения: ограничение свободы на срок от 5 лет, конфискация оборудования, увеличение штрафов. Все это еще в процессе дискуссии, которая пока не материализовалась в конкретный законопроект.