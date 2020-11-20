Межбанк: хороший день для доллара

Среда не смогла закрепить вчерашнее незначительное укрепление нацвалюты и 25 ноября доллар опять подорожал. В целом, за день его курс продажи вырос почти на 7 копеек – с 28,35/28,37 до 28,415/28,435 гривен.

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – валютный межбанк по доллару оживился перед предстоящим выходным четвергом в США и уже в середине дня только по системе Bloomberg было зарегистрировано сделок на сумму около $ 120 млн.

После обеда активность на торгах начала быстро ослабевать и лишь отдельные покупатели еще выходили на рынок, становясь жертвой спекулянтов.

Нацбанк в ситуацию не вмешивался – излишка доллара не было, а нехватку небольших объемов закрывали сами участники торгов.

После 15 часов некоторые покупатели, наблюдая попытки спекулянтов вздернуть котировки – просто перенесли свои сделки сразу на пятницу, чтобы особо не переплачивать.

Среди основных участников рынка сегодня преобладали местные игроки, так как чувствовалось, что американские компании уже фактически праздновали День благодарения, а другие нерезиденты достаточно быстро закрыли свои сделки.

Ход торгов:

В первые несколько часов сессии клиенты спешили закрыть свои сделки по доллару и спрос превышал предложение. Курс с утренних 28,35/28,37 гривен к 11:00 вырос до 28,355/28,375 гривен, а к полудню – до 28,38/28,40. Часть покупателей американской валюты торопились завершить свои операции до обеда, что спровоцировало дальнейший рост котировок до 28,395/28,415 к 13 часам.

Во время обеда и затем уже до 16 часов курс с небольшими отклонениями находился в пределах 28,395/28,415 гривен. Реальных покупателей почти не было и лишь под конец сессии небольшим числом сделок спекулянты загнали котировки к уровню 28,415/28,435.

Главные события 25 ноября на межбанке:

1. Доллар вырос с 28,35/28,37 до 28,415/28,435 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк не выходил на рынок.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,3714 гривен, а официальный на 26 ноября установлен на отметке 28,3816 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,39 / 28,41

евро – 33,77 / 33,79

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1907 / 1,1909

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