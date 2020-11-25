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Определена десятка самых надежных автобрендов

Определена десятка самых надежных автобрендов

В тройку лидеров самых надежных автомобильных брендов вошли Mazda, Toyota и Lexus. К тому же в этом году в топ-10 попали Buick и Honda.

Об этом свидетельствует рейтинг Consumer Reports, составленный по результатам опроса жителей США.

Оценка надежности рассчитывается по шкале от 0 до 100, а средняя – находится между 41 и 60 баллами. Рейтинг основан на среднем прогнозе надежности автомобилей в модельном ряду бренда.

В рейтинг попали 26 брендов, а десятка самых надежных выглядит таким образом:

  • Mazda – 83 балла, поднялась на одну ступень по сравнению с прошлым годом.
  • Toyota – 74, также улучшила результат на одну позицию.
  • Lexus – 71, опустился на две ступени.
  • Buick – 70, улучшил показатели на 14 позиций.
  • Honda – 63, плюс семь.
  • Hyundai – 62, на том же месте.
  • Ram – 58, без изменений.
  • Subaru – 57, минус одна ступень.
  • Porsche – 55, утратил пять позиций.
  • Dodge и Infiniti – по 54, минус две и плюс две ступени соответственно.

Buick показал самое существенное улучшение в этом году. Это во многом объясняется незначительным числом проблем в его небольшой линейке.

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По материалам УБР
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