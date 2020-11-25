Определена десятка самых надежных автобрендов

В тройку лидеров самых надежных автомобильных брендов вошли Mazda, Toyota и Lexus. К тому же в этом году в топ-10 попали Buick и Honda.
Об этом свидетельствует рейтинг Consumer Reports, составленный по результатам опроса жителей США.
Оценка надежности рассчитывается по шкале от 0 до 100, а средняя – находится между 41 и 60 баллами. Рейтинг основан на среднем прогнозе надежности автомобилей в модельном ряду бренда.
В рейтинг попали 26 брендов, а десятка самых надежных выглядит таким образом:
Buick показал самое существенное улучшение в этом году. Это во многом объясняется незначительным числом проблем в его небольшой линейке.
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