Осведомленность украинцев о налогах и бюджете критически низкая (инфографика)

Ни один из 2000 участников опроса, который провел Киевский международный институт социологии, не смог ответить правильно на пять вопросов на тему налогов, бюджета и государственных услуг.
Об этом свидетельствует исследование проекта “Цена государства”, проведенное в сентябре 2020 года.
Результаты опроса:
В итоге, ни один опрошенный не ответил на все 5 вопросов и лишь 1% участников опроса дали 4 правильных ответа. Наибольшая доля опрошенных (41,6%) дали один правильный ответ, а 20,8% не дали ни одного правильного ответа.
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