Осведомленность украинцев о налогах и бюджете критически низкая (инфографика)

Ни один из 2000 участников опроса, который провел Киевский международный институт социологии, не смог ответить правильно на пять вопросов на тему налогов, бюджета и государственных услуг.

Об этом свидетельствует исследование проекта “Цена государства”, проведенное в сентябре 2020 года.

Результаты опроса:

46,1% опрошенных правильно ответили на вопрос о том, что государственные услуги не бесплатны. В то же время, немного большая часть опрошенных считает, что в той или иной степени бесплатные государственные услуги существуют.

42,9% опрошенных правильно ответили на вопрос о главном источнике наполнения бюджета — налоги с граждан. 23,7% назвали главным источником наполнения бюджета частные предприятия, 17% не смогли дать ответ.

Лишь 6,2% опрошенных правильно определили долю доходов, которую большинство украинских работников платят в виде налогов. Треть опрошенных дали ответ “около 20%”, почти каждый четвертый не смог дать ответ на вопрос.

Более 80% опрошенных не смогли определить сумму НДС , которую бы они заплатили в магазине с покупки в 1000 грн. Только 20,4% опрошенных указали правильный промежуток.

В итоге, ни один опрошенный не ответил на все 5 вопросов и лишь 1% участников опроса дали 4 правильных ответа. Наибольшая доля опрошенных (41,6%) дали один правильный ответ, а 20,8% не дали ни одного правильного ответа.