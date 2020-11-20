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МВД получит камеры автофиксации нарушений ПДД с новыми функциями

МВД получит камеры автофиксации нарушений ПДД с новыми функциями

Министерству внутренних дел переданы еще 90 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков написал в своем Telegram-канале.

“С сегодняшнего дня на 90 камер автофиксации на украинских дорогах станет больше и они помогут максимально снизить смертность и аварийность на участках”, – отметил он.

При этом до конца года планируется передать в МВД еще 130 камер, которые позже будут установлены на дорогах государственного значения.

Кроме того, система автоматической фиксации будет работать в комплексе. Для этого в ближайшее время Агентство передаст полиции:

  • 4 специализированных автомобиля “Фантом”, которые будут фиксировать скорость прямо на дороге;
  • 30 передвижных лабораторий;
  • 30 передвижных станций, которые будут проверять техническое состояние машин и дорог;
  • 72 современных TrueСam, которые будут работать без влияния человеческого фактора.

Какие нарушения будут фиксировать новые камеры:

  • проезд на красный свет;
  • пересечение двойной сплошной;
  • пересечение полосы общественного транспорта.

Справка Finance.ua:

  • В 2021 году на автомобильных дорогах Украины может заработать еще одна технология фиксации нарушений скоростного режима – фиксация средней скорости по отрезку.
  • Напомним, 1 июня заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
  • Размеры штрафов: 255 грн – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч но не более 50 км/ч; 510 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч.
  • Штраф уменьшается на 50 процентов, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

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По материалам Finance.UA
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