МВД получит камеры автофиксации нарушений ПДД с новыми функциями

Министерству внутренних дел переданы еще 90 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.
Об этом глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков написал в своем Telegram-канале.
“С сегодняшнего дня на 90 камер автофиксации на украинских дорогах станет больше и они помогут максимально снизить смертность и аварийность на участках”, – отметил он.
При этом до конца года планируется передать в МВД еще 130 камер, которые позже будут установлены на дорогах государственного значения.
Кроме того, система автоматической фиксации будет работать в комплексе. Для этого в ближайшее время Агентство передаст полиции:
Какие нарушения будут фиксировать новые камеры:
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