МВД получит камеры автофиксации нарушений ПДД с новыми функциями

Министерству внутренних дел переданы еще 90 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков написал в своем Telegram-канале.

“С сегодняшнего дня на 90 камер автофиксации на украинских дорогах станет больше и они помогут максимально снизить смертность и аварийность на участках”, – отметил он.

При этом до конца года планируется передать в МВД еще 130 камер, которые позже будут установлены на дорогах государственного значения.

Кроме того, система автоматической фиксации будет работать в комплексе. Для этого в ближайшее время Агентство передаст полиции:

4 специализированных автомобиля “Фантом”, которые будут фиксировать скорость прямо на дороге;

30 передвижных лабораторий;

30 передвижных станций, которые будут проверять техническое состояние машин и дорог;

72 современных TrueСam, которые будут работать без влияния человеческого фактора.

Какие нарушения будут фиксировать новые камеры:

проезд на красный свет;

пересечение двойной сплошной;

пересечение полосы общественного транспорта.

Справка Finance.ua:

В 2021 году на автомобильных дорогах Украины может заработать еще одна технология фиксации нарушений скоростного режима – фиксация средней скорости по отрезку.

Напомним, 1 июня заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Размеры штрафов: 255 грн – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч но не более 50 км/ч; 510 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч.