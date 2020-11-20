SpaceX Илона Маска провел сотый запуск ракеты Falcon 9

Компания Илона Маска SpaceX произвела сотый запуск ракеты Falcon 9, которая вывела на орбиту еще 60 спутников, которые, по плану, должны создать сеть глобального скоростного интернета Starlink.
Благодаря этому запуску, количество таких спутников на орбите выросло до 955. Запуски в рамках программы продолжаются с мая 2019 года. В общем, программа предусматривает вывод 1500 спутников Starlink на орбиту.
«С запуском большего количества спутников, установкой большего количества наземных станций, и улучшением программного обеспечения сети, скорость передачи данных, задержки и время непрерывной работы – все значительно улучшается», – заявила инженер SpaceX Кейт Тайс во время общения с прессой, посвященного запуску.
Этот запуск – исторический еще и потому, что стал седьмым запуском многоразового ракетоносителя, сообщили в компании. Ракетоноситель успешно вернулся на корабль в Атлантическом океане после запуска.
Ранее основатель и руководитель SpaceX Илон Маск заявил, что этот ракетоноситель можно использовать до 10 раз без значительных обновлений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Зеленского подтвердили возможное введение локдауна в УкраинеВчера, 19:36 - 2726 12
Зеленский анонсировал выплаты ФЛП (видео)Вчера, 15:00 - 3578 8
Цены на электроэнергию для населения: сколько платят в Украине и в ЕС7 ч. назад - 1329 7
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 807 7
ВС запретил украинцам единолично отключать квартиры от центрального отопления - СМИ6 ч. назад - 1223 5
Начали действовать важные изменения в ПДД8 ч. назад - 3741
Hyundai представила удлиненную версию кроссовера Tucson (фото)10 ч. назад - 3043
У Зеленского подтвердили возможное введение локдауна в УкраинеВчера, 19:36 - 2726 12
Билл Гейтс сообщил, когда заработают почти все вакцины от коронавирусаВчера, 22:00 - 1573
В ближайшие 5 лет я не вижу экономического роста в Украине, - ХмельницкийВчера, 21:02 - 1541 1
В США разработана уникальная модель сердца3 ч. назад - 65
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1093 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 806 7
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 954
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 4427 22