SpaceX Илона Маска провел сотый запуск ракеты Falcon 9

Компания Илона Маска SpaceX произвела сотый запуск ракеты Falcon 9, которая вывела на орбиту еще 60 спутников, которые, по плану, должны создать сеть глобального скоростного интернета Starlink.

Благодаря этому запуску, количество таких спутников на орбите выросло до 955. Запуски в рамках программы продолжаются с мая 2019 года. В общем, программа предусматривает вывод 1500 спутников Starlink на орбиту.

«С запуском большего количества спутников, установкой большего количества наземных станций, и улучшением программного обеспечения сети, скорость передачи данных, задержки и время непрерывной работы – все значительно улучшается», – заявила инженер SpaceX Кейт Тайс во время общения с прессой, посвященного запуску.



Этот запуск – исторический еще и потому, что стал седьмым запуском многоразового ракетоносителя, сообщили в компании. Ракетоноситель успешно вернулся на корабль в Атлантическом океане после запуска.

Ранее основатель и руководитель SpaceX Илон Маск заявил, что этот ракетоноситель можно использовать до 10 раз без значительных обновлений.