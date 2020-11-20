Создан концепт смартфона Samsung с раздвижным дисплеем (видео)

Компания Samsung является не только лидером мобильного рынка, но и пока что занимает лидирующую позицию в мире по выпуску и количеству проданных смартфонов со складными дисплеями.
Через некоторое время будет представлен смартфон Galaxy Z Fold3 со стилусом S Pen. Его дебют пророчат на июнь 2021 года. Он ознаменует конец серии Galaxy Note.
Команды LetsGoDigital и Concept Creator тем временем разработали концепт смартфона Samsung в стиле Galaxy Note с выдвижным дисплеем. Естественно, авторы видео вдохновлялись недавно представленным OPPO X 2021.
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