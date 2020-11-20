В Украине продлили эксперимент по внедрению Единой е-системы в строительстве

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление № 559, которым продлил срок реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства до 31 марта 2021 года.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 25 ноября.

“На сегодняшний день можно констатировать, что этот эксперимент успешен. За это время заработал новый реестр строительной деятельности, в котором уже более 30 тысяч новых объектов строительной деятельности, более 60 тысяч документов разрешительного характера. Все это является абсолютно открытым и доступным для граждан и бизнеса”, – отметил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб во время заседания Кабмина.

Он также добавил, что в системе работают 82% департаментов Государственной строительно-архитектурной инспекции и через нее уже выдано более 8 тыс. строительных паспортов и более 3 тыс. градостроительных условий. По словам заместителя министра, уже в декабре в систему будут добавлены новые услуги: разрешение на выполнение строительных работ в электронной форме и электронный сертификат готовности объекта к эксплуатации.

Правительство на заседании 1 июля приняло постановление №559 «О реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства», разработанное Минцифры совместно с Минрегионом.