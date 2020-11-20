Google обновит приложение Phone: оно получит новое название и логотип

Компания Google за последнее время обновила немало своих приложений, многие из них получили новые логотипы и функции. Похоже, теперь очередь дошла и до приложения для звонков.
О предстоящих нововведениях рассказал пользователь форума Reddit. Он заметил рекламу обновленного приложения на YouTube, пишет XDA.
Судя по всему, Google изменит название программы с Google Phone на Google Call. Новый логотип будет в стиле недавно обновленных Gmail, Drive, Maps.
Пока не известно, когда именно компания выпустит обновление. Напомним, ранее приложение было эксклюзивом для Pixel, устройств Android One и отдельных моделей Xiaomi. Несколько месяцев назад компания позволила устанавливать его всем.
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