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Что предлагают работодатели кандидатам в сфере здравоохранения и медицины (инфографика)

Что предлагают работодатели кандидатам в сфере здравоохранения и медицины (инфографика)

Непростые времена проживают представители сферы здравоохранения, медицины, фармацевтики. Большие нагрузки и риски в связи с пандемией привели к тому, что работники массово увольняются, чтобы переждать вспышку недуга. Однако есть и те, кто, наоборот, идет на передовую, чтобы помочь коллегам в тяжелый период.

Об этом пишет Прозрачная Работа.

На основе статистических данных аналитики узнали, какие сейчас заработные платы предлагают работодатели кандидатам и за какое денежное вознаграждение претенденты готовы выйти на работу, какая активность у работодателей и кандидатов, на какие «плюшки» соискатели могут рассчитывать (кроме зарплаты), топ сфер деятельности профессий среди опубликованных вакансий и резюме, кому готовы платить высокие зарплаты.

Как распределились зарплаты. Как свидетельствуют статистические данные Прозрачной Работы, большинство работодателей на территории Украины в октябре 2020 (228 вакансий) предлагали претендентам на должность зарплату в пределах 11 000-15 000 грн. В пределах 15 000-19 000 грн готовы были платить 149 работодателей; чуть меньше – 142 – приглашали кандидатов на заработную плату 7 000-11 000 грн.

Наименьшую заработную плату (<7 000 грн) предлагали в 64 вакансиях; наибольшую – 39 000+ грн – в 50.

Средняя заработная плата для работников в сфере медицины, фармацевтики, здравоохранения на территории Украины (октябрь 2020).

  • По вакансиям – 13 000 грн.
  • По резюме – 12 000 грн.

Количество вакансий и активных кандидатов в сфере здравоохранения, фармацевтики, медицины на территории Украины (период – 5 октября – 16 ноября 2020)

Количество вакансий – 2 731.
Количество активных кандидатов – 7 877.

Что предлагали работодатели кандидатам в сфере здравоохранения, фармацевтики, медицины на территории Украины, кроме заработной платы:

  • Бонусы/премии – 5,16% (141 из 2 731 вакансии).
  • Бесплатное обучение – 4,14% (113 из 2 731 вакансии).
  • Скидки сотрудникам – 3,41% (93 из 2 731 вакансии).
  • Корпоративные мероприятия – 2,67% (73 из 2 731 вакансии).
  • Регулярный пересмотр зарплат – 1,87% (51 из 2 731 вакансии).
  • Медицинское страхование – 1,72% (47 из 2 731 вакансии).

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По материалам Finance.UA
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