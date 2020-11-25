Что предлагают работодатели кандидатам в сфере здравоохранения и медицины (инфографика)

Непростые времена проживают представители сферы здравоохранения, медицины, фармацевтики. Большие нагрузки и риски в связи с пандемией привели к тому, что работники массово увольняются, чтобы переждать вспышку недуга. Однако есть и те, кто, наоборот, идет на передовую, чтобы помочь коллегам в тяжелый период.
Об этом пишет Прозрачная Работа.
На основе статистических данных аналитики узнали, какие сейчас заработные платы предлагают работодатели кандидатам и за какое денежное вознаграждение претенденты готовы выйти на работу, какая активность у работодателей и кандидатов, на какие «плюшки» соискатели могут рассчитывать (кроме зарплаты), топ сфер деятельности профессий среди опубликованных вакансий и резюме, кому готовы платить высокие зарплаты.
Как распределились зарплаты. Как свидетельствуют статистические данные Прозрачной Работы, большинство работодателей на территории Украины в октябре 2020 (228 вакансий) предлагали претендентам на должность зарплату в пределах 11 000-15 000 грн. В пределах 15 000-19 000 грн готовы были платить 149 работодателей; чуть меньше – 142 – приглашали кандидатов на заработную плату 7 000-11 000 грн.
Наименьшую заработную плату (<7 000 грн) предлагали в 64 вакансиях; наибольшую – 39 000+ грн – в 50.
Средняя заработная плата для работников в сфере медицины, фармацевтики, здравоохранения на территории Украины (октябрь 2020).
Количество вакансий и активных кандидатов в сфере здравоохранения, фармацевтики, медицины на территории Украины (период – 5 октября – 16 ноября 2020)
Количество вакансий – 2 731.
Количество активных кандидатов – 7 877.
Что предлагали работодатели кандидатам в сфере здравоохранения, фармацевтики, медицины на территории Украины, кроме заработной платы:
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