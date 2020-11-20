В НБУ предупредили о новой схеме мошенников «Онлайн-компенсация от государства»

«Онлайн-компенсация от государства» – еще один крючок, на который мошенники ловят доверчивых украинцев.
Об этом рассказали в пресс-службе Национального банка Украины.
Преступники пользуются непростым положением, в которое попали граждане в связи с пандемией COVID-19, обещая деньги якобы от государства на:
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Этот перечень – не исчерпывающий. Мошенники могут предложить компенсировать что угодно – оплату товаров иностранного производства, неиспользованные медицинские услуги и т.д.
Как это работает:
Иногда мошенники на этом не останавливаются. После уплаты комиссии они просят оплатить средства за формирование счета, верификацию и за другие фальшивые услуги. И так до тех пор, пока человек не потратит все деньги со своего счета или поймет, что это ловушка.
Что делать, чтобы это не произошло. Получив подобное сообщение, лучше проверить информацию через надежные источники. По вопросам компенсации от государства – обращайтесь в профильное государственное учреждение по вашему месту жительства. А если все же попали в руки мошенника, звоните в киберполицию – 0 800 505 170 или обратитесь онлайн по ссылке.
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