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Турция рассчитывает начать вакцинацию от COVID-19 в декабре

Турция рассчитывает начать вакцинацию от COVID-19 в декабре

Турция намерена начать вакцинацию от COVID-19 уже в декабре 2020 года. При этом на подходе вакцина турецкого производства.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает haberler.com.

“Мы надеемся, что в следующем месяце сможем провести первые применения вакцины”, – заявил Эрдоган и добавил, что на сегодня продолжается разработка турецкой вакцины.

По его словам, ученые и медики уже подошли к важному моменту.

“Планируем довести нашу вакцину до уровня заявки не позднее апреля. Мы думаем предложить вакцину, которую мы разработали, на благо всего человечества”, – отметил Эрдоган.

Напомним, ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что появление вакцин дает надежду в войне против вируса. При этом вакцина полностью не остановит пандемию СОVID-19.

По материалам РБК-Украина
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