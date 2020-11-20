Киевские налоговики аннулировали почти 60 лицензий за продажу сигарет и алкоголя детям

За десять месяцев 2020-го столичная налоговая служба аннулировала розничным торговцам 58 лицензий за продажу алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним, сообщила замглавы главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Киеве Эльвира Прудникова. Из них 37 – на право розничной торговли алкогольными напитками и 21 лицензию – табачными изделиями.
Налоговики забирали лицензии на основании материалов правоохранительных органов о проверках продавцов. Кроме того, одновременно с аннулированием лицензии к субъектам хозяйствования применили штрафные санкции в размере 6,8 тыс. грн.
Прудникова подчеркнула, что нормы закона №481 запрещают продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет.
В отношении лица, совершившего нарушение, применяется административная ответственность, которая предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях, и составляется соответствующий протокол.
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