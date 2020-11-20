Проверки небанковских учреждений: НБУ предлагает обновленный проект Положения

Национальный банк предлагает для общественного обсуждения доработанный проект Положения об инспекционных проверках небанковских финучреждений.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Национальный банк Украины с 24 ноября 2020 года начинает общественное обсуждение доработанного проекта Положения для совершенствования порядка проведения проверок участников рынков. Национальный банк учел необходимость оптимизации внутренних процессов в рамках осуществления надзора за рынками небанковских финансовых услуг. Обсуждение продлится один месяц.
Этим Положением Национальный банк намерен урегулировать такие вопросы как: виды инспекционных проверок, порядок организации и проведения инспекционных проверок, состав инспекционной группы, права и обязанности членов инспекционной группы, права и обязанности руководителей и работников объекта проверки и т.п.
“Принятие предложенного Положения позволит: урегулировать порядок проведения инспекционных проверок, обеспечить прозрачность этого процесса, дать возможность участникам реализовать право на ознакомление с результатами инспекционной проверки и предоставление соответствующих объяснений или возражений (при необходимости)”, – говорится в сообщении.
Это Положение имеет целью отменить действующие распоряжения Нацкомфинуслуг от 21 января 2019 года № 102 “Об утверждении унифицированных форм актов, составленных по результатам проведения плановых (внеплановых) мероприятий государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектами хозяйствования требований законодательства в сфере хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг” и распоряжение от 31 октября 2019 года № 2181 “Об утверждении Изменений к унифицированной форме Акта, составленного по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), которые лицензируются”.
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