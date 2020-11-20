Нефть дорожает, несмотря на увеличение запасов в США

Цены на нефть продолжают повышаться в среду, 25 ноября, после достижения максимальных отметок с начала марта по итогам предыдущих торгов, несмотря на данные о превзошедшем прогнозы росте запасов в США.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $48,25 за баррель, что на $0,39 (0,81%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX выросла на $0,29 (0,65%) – до $45,20 за баррель. Предыдущие торги завершились на уровне $47,86 и $44,91 соответственно.

В ноябре нефть подорожала примерно на 25% на фоне положительных результатов по трем вакцинам от COVID-19. Кроме того, запуск формального процесса перехода управленческих функций к избранному президенту США Джо Байдену вызвал ценовое ралли на финансовых рынках: индекс S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне, а промышленный индекс Dow Jones впервые превысил 30 000 пунктов.

“Более широкий рынок находится в режиме снижения риска, поскольку теперь у нас есть три эффективные вакцины, которые могут бороться с вирусом”, – сказал Кевин Соломон из StoneX.

Однако массовая вакцинация вряд ли начнется в ближайшие несколько месяцев, а значит карантинные меры и ограничения на поездки сохранятся и в следующем году.

ОПЕК+ на заседании на следующей неделе, как ожидается, примет решение о продлении текущих условий сделки о сокращении добычи на первый квартал 2021 года из-за слабого спроса.