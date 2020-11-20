0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 287 0

У Президента рассказали, где возьмут деньги на анонсированные выплаты бизнесу

У Президента рассказали, где возьмут деньги на анонсированные выплаты бизнесу

Пакет помощи бизнесу, анонсированный Президентом Владимиром Зеленским, будет профинансирован из Фонда борьбы с COVID-19.

Об этом сообщил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» советник главы государства Олег Устенко.

«Речь идет о возможности использовать средства Фонда борьбы с COVID-19, там есть деньги», — рассказал он.

В случае принятия эта программа будет профинансирована. Советник Зеленский отметил, что Министерство финансов знает об этой инициативе и уверено, что в состоянии выполнить то, о чем говорит Президент.

Читайте также: У Зеленского подтвердили возможное введение локдауна в Украине

Устенко добавил, что законопроект о новом пакете помощи бизнесу предусматривает дополнительные компенсации и на случай полного локдауна.

«Что касается временного пространства, то он охватывает и период этого года, и, возможно, следующего. Часть этих мер касается компенсации за карантин выходного дня. Также предусмотрены меры в виде дополнительных компенсаторов на случай, если будет введен полный локдаун», — сказал он, уточнив, что речь идет о поддержке малого бизнеса, который больше всего страдает от карантина.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что в ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина, в частности, о единовременной материальной помощи.
  • По словам Президента, физлица-предприниматели или наемные работники, которые потеряют работу из-за карантина, смогут получить помощь в размере 8 тыс. грн. Помощь по этой программе смогут получить более 1 млн человек с общим объемом выплат в размере около 10 млрд грн.
  • Кроме того, президент рассказал, что 200 тысяч ФЛП первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ, при условии усиления ограничительных мер в Украине.
По материалам The page
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.