У Президента рассказали, где возьмут деньги на анонсированные выплаты бизнесу

Пакет помощи бизнесу, анонсированный Президентом Владимиром Зеленским, будет профинансирован из Фонда борьбы с COVID-19.

Об этом сообщил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» советник главы государства Олег Устенко.

«Речь идет о возможности использовать средства Фонда борьбы с COVID-19, там есть деньги», — рассказал он.

В случае принятия эта программа будет профинансирована. Советник Зеленский отметил, что Министерство финансов знает об этой инициативе и уверено, что в состоянии выполнить то, о чем говорит Президент.

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Устенко добавил, что законопроект о новом пакете помощи бизнесу предусматривает дополнительные компенсации и на случай полного локдауна.

«Что касается временного пространства, то он охватывает и период этого года, и, возможно, следующего. Часть этих мер касается компенсации за карантин выходного дня. Также предусмотрены меры в виде дополнительных компенсаторов на случай, если будет введен полный локдаун», — сказал он, уточнив, что речь идет о поддержке малого бизнеса, который больше всего страдает от карантина.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что в ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина, в частности, о единовременной материальной помощи.

По словам Президента, физлица-предприниматели или наемные работники, которые потеряют работу из-за карантина, смогут получить помощь в размере 8 тыс. грн. Помощь по этой программе смогут получить более 1 млн человек с общим объемом выплат в размере около 10 млрд грн.