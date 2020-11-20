У Президента рассказали, где возьмут деньги на анонсированные выплаты бизнесу

Пакет помощи бизнесу, анонсированный Президентом Владимиром Зеленским, будет профинансирован из Фонда борьбы с COVID-19.
Об этом сообщил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» советник главы государства Олег Устенко.
«Речь идет о возможности использовать средства Фонда борьбы с COVID-19, там есть деньги», — рассказал он.
В случае принятия эта программа будет профинансирована. Советник Зеленский отметил, что Министерство финансов знает об этой инициативе и уверено, что в состоянии выполнить то, о чем говорит Президент.
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Устенко добавил, что законопроект о новом пакете помощи бизнесу предусматривает дополнительные компенсации и на случай полного локдауна.
«Что касается временного пространства, то он охватывает и период этого года, и, возможно, следующего. Часть этих мер касается компенсации за карантин выходного дня. Также предусмотрены меры в виде дополнительных компенсаторов на случай, если будет введен полный локдаун», — сказал он, уточнив, что речь идет о поддержке малого бизнеса, который больше всего страдает от карантина.
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