ВС запретил украинцам единолично отключать квартиры от центрального отопления - СМИ

Украинцам запретили самолично отключать их квартиры от централизованного отопления и переходить на индивидуальное. Отключить могут только сразу целый дом, пишет Ubr.
К такому выводу пришел Верховный суд Украины в составе коллегии судей Кассационного админсуда по делу №229/4116/17.
Согласно материалам дела, одному из жителей многоэтажки г. Дружковка Донецкой области местный горсовет отказал в отключении его квартиры от сетей центрального отопления и устройства индивидуального отопления жилого помещения. Ситуация произошла еще в 2017 году, но в итоге прошла все инстанции и дошла аж до Верховного суда.
В конце концов, в ноябре 2020 года судьи постановили, что разрешение на отключение от сетей централизованного отопления и теплоснабжения может быть выдано только при условии отключения целого жилого дома. Такое решение подкрепляется копией протокола общего собрания жильцов о создании инициативной группы по решению вопроса отключения от отопления и горячего водоснабжения.
Только большинством голосов жильцы дома могут решить обустроить систему индивидуального или автономного отопления. А если кто-то из владельцев одной из квартир решит в одиночку отлючиться, то у него такое заявление даже не примут.
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