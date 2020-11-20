ВС запретил украинцам единолично отключать квартиры от центрального отопления - СМИ

Украинцам запретили самолично отключать их квартиры от централизованного отопления и переходить на индивидуальное. Отключить могут только сразу целый дом, пишет Ubr.

К такому выводу пришел Верховный суд Украины в составе коллегии судей Кассационного админсуда по делу №229/4116/17.

Согласно материалам дела, одному из жителей многоэтажки г. Дружковка Донецкой области местный горсовет отказал в отключении его квартиры от сетей центрального отопления и устройства индивидуального отопления жилого помещения. Ситуация произошла еще в 2017 году, но в итоге прошла все инстанции и дошла аж до Верховного суда.

В конце концов, в ноябре 2020 года судьи постановили, что разрешение на отключение от сетей централизованного отопления и теплоснабжения может быть выдано только при условии отключения целого жилого дома. Такое решение подкрепляется копией протокола общего собрания жильцов о создании инициативной группы по решению вопроса отключения от отопления и горячего водоснабжения.

Только большинством голосов жильцы дома могут решить обустроить систему индивидуального или автономного отопления. А если кто-то из владельцев одной из квартир решит в одиночку отлючиться, то у него такое заявление даже не примут.