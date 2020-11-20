1,7 млн украинцев впервые получили доступ к мобильному интернету в 2020, - Минцифры

С 1 июля 2020 года 5,4 млн украинцев впервые получили лучшее покрытие 4G. Это жители более 9,1 тыс. населенных пунктов.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
А 1,7 млн человек получили доступ к мобильному интернету впервые. Только в ноябре операторы подключили к 4G-2244 населенным пунктам. В 635 населенных пунктах 4G появился впервые. Так, около 203 тыс. украинцев в ноябре получили 4G впервые.
Всего по стране более 20 тысяч городов и сел уже имеют 4G.
До 1 декабря завершится процесс обмена частотами, что позволит ускорить внедрение 4G в городах, селах и на дорогах.
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«Одна из наших целей – покрыть мобильным интернетом территорию Украины. Невозможно построить цифровое государство, если каждый украинец не будет иметь доступа к качественному интернету. Для нас важно, чтобы у каждого украинца были равные права, чтобы не смотря на то, где человек проживает, каждый имел возможность пользоваться государственными услугами онлайн», – заявил Михаил Федоров.
Цель Минцифры – сделать так, чтобы через 3 года пользоваться скоростным интернетом могли 95% украинцев. А также покрыть 95% всех дорог национального значения скоростным мобильным интернетом за 4 года.
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