0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

1,7 млн украинцев впервые получили доступ к мобильному интернету в 2020, - Минцифры

1,7 млн украинцев впервые получили доступ к мобильному интернету в 2020, - Минцифры

С 1 июля 2020 года 5,4 млн украинцев впервые получили лучшее покрытие 4G. Это жители более 9,1 тыс. населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

А 1,7 млн человек получили доступ к мобильному интернету впервые. Только в ноябре операторы подключили к 4G-2244 населенным пунктам. В 635 населенных пунктах 4G появился впервые. Так, около 203 тыс. украинцев в ноябре получили 4G впервые.

Всего по стране более 20 тысяч городов и сел уже имеют 4G.

До 1 декабря завершится процесс обмена частотами, что позволит ускорить внедрение 4G в городах, селах и на дорогах.

Читайте также: В Украине придумали, как расширить покрытие 4G

«Одна из наших целей – покрыть мобильным интернетом территорию Украины. Невозможно построить цифровое государство, если каждый украинец не будет иметь доступа к качественному интернету. Для нас важно, чтобы у каждого украинца были равные права, чтобы не смотря на то, где человек проживает, каждый имел возможность пользоваться государственными услугами онлайн», – заявил Михаил Федоров.

Цель Минцифры – сделать так, чтобы через 3 года пользоваться скоростным интернетом могли 95% украинцев. А также покрыть 95% всех дорог национального значения скоростным мобильным интернетом за 4 года.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.