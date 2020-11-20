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«Урановый конфликт»: Энергоатом и ВостГОК обратились к Шмыгалю

«Урановый конфликт»: Энергоатом и ВостГОК обратились к Шмыгалю

И.о. президента «Энергоатома» Петр Котин и глава ВостГОКа Антон Бендык обратились к Премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой провести совещание для решения вопроса взаиморасчетов между госкомпаниями и определения цены на урановый оксидный концентрат.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

“В НАЭК «Энергоатом» убеждены в настоятельной необходимости пересмотреть базовую цену на урановый оксидный концентрат, ведь в течение этого года средний уровень мировых цен по спотовым и долгосрочным котировками составлял 80 долларов США за килограмм урана (примерно 2260 грн). В то время, как Энергоатом по условиям договора с ВостГОК вынужден платить 2912 грн за кг УОК”, – отметили в Энергоатоме.

Такую форму сотрудничества между Энергоатомом и ВостГОК энергетики называют неоптимальной. Они аргументируют это тем, что “авансирование Энергоатомом будущих поставок приводит к обратной задолженности ВостГОК перед НАЭК. Объемы поставок, определенные договором 2019 года, не соответствуют текущим потребностям компании. А базовая цена, по которой Энергоатом в данное время покупает УОК у ВостГОК , на 20% превышает его среднюю мировую цену “.

В пресс-службе добавили, что по состоянию на 20 ноября этого года ВостГОК поставил Энергоатому 522,9 тонн уранового оксидного концентрата. В то же время письмом от 12 ноября 2020 г. ГП «ВостГОК» сообщил, что в этом году не сможет закрыть полный объем поставок и предложило «перенести» 90 тонн УОК на январь 2021 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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