Представлена технология беспроводной инфракрасной зарядки

Группе южнокорейских исследователей удалось разработать технологию беспроводной инфракрасной зарядки для смартфонов. Она предусматривает возможность питания гаджета на расстоянии до нескольких метров от источника без потери мощности.

Механизм работы зарядки предполагает наличие мощного инфракрасного полупроводникового оптического усилителя, который излучает свет в ИК-диапазоне. Как только смартфон оказывается в зоне действия излучения, он начинает заряжаться.

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Как отмечают разработчики, пользователь может использовать разные диапазоны волн для одновременной зарядки нескольких электронных гаджетов. Одним из ключевых преимуществ технологии считается отсутствие в процессе зарядки электромагнитного излучения, а также большая степень свободы собственника за счет дальности действия ИК-сигнала.

По сообщению приближенных к исследователям источников, сейчас регулируются вопросы с патентной документацией, после чего разработчики планируют коммерциализировать свое изобретение.