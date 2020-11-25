В новых Toyota Supra и BMW Z4 обнаружили опасный дефект

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило об отзыве 49 моделей BMW Z4 и Toyota Supra 2020 года выпуска. Как сообщили в ведомстве, данные модели могут загораться из-за дефектных бензобаков.
Как известно, купе Toyota Supra собрано на общей платформе с BMW Z4 третьей генерации. С немецким родстером японский спорткар также разделил силовые агрегаты, элементы подвески и детали интерьера. У двух моделей был выявлен серьезный дефект в конструкции топливных баков, который может привести к возгоранию машин.
Причина неисправности кроется в некачественном шве между двумя половинами бензобака. Через этот шов вытекает горючее, которое в случае попадания искры может привести к возгоранию всего авто.
Информации о несчастных случаях пока нет.
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