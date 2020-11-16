"ArcelorMittal Кривой Рог" планирует ввести в эксплуатацию первый локомотив CZ Loko уже в декабре

Меткомбинат “ArcelorMittal Кривой Рог” уже получил первый из четырех маневровых локомотивов EffiShunter 1600 чешской компании CZ Loko.

В ArcelorMittal отметили, что теперь ждут прибытия в Украину чешских специалистов, которые должны провести обучение местного персонала работе с новой техникой. Это должно произойти в декабре.

После этого локомотив введут в эксплуатацию. В компании надеются, что это произойдет уже до конца текущего года, но допускают, что возможно смещение сроков на начало 2021 года.

Напомним, что первый EffiShunter 1600 для “ArcelorMittal Кривой Рог” был отправлен с чешского завода еще 23 сентября. В Словакии на станции Ганиска он был переставлен на тележки для ж/д колеи стандарта 1520 мм, после чего проследовал в Украину.

В октябре в CZ Loko поясняли, что есть определенные трудности с началом обучения украинского персонала из-за существующих карантинных ограничений на перемещение между странами.