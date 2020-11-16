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Минрегион предлагает автоматически корректировать тарифы на коммуналку

Минрегион предлагает автоматически корректировать тарифы на коммуналку

Во время отопительного сезона наиболее актуальным вопросом, требующим урегулирования, является ежемесячный рост стоимости природного газа для предприятий теплоснабжения.

Об этом заявила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская, сообщает пресс-служба Минрегиона.

«Минрегион предлагает рассмотреть вариант введения автоматической коррекции тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги в связи с изменением стоимости составляющих, которые меняются по причинам, не зависящим от предприятий теплоснабжения. В частности, в связи с функционированием рынка природного газа и электроэнергии», – отметила Наталья Хоцяновская.

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В случае если решение по автоматической коррекции не будет принято Верховной Радой Украины, министерство предлагает закрепить на законодательном уровне возможности проведения ежемесячного перерасчета стоимости тепловой энергии и коммунальных услуг с учетом изменения стоимости энергоносителей.

По материалам Finance.UA
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