Бизнес получил доступных кредитов на свыше 13 млрд гривен

С момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки уже выдали 5813 займов на общую сумму в 13,458 миллиарда гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
На что пошли эти средства:
За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 222 кредита на общую сумму в 324 миллиона гривен.
Читайте также: Минцифры выписало жизненный цикл предпринимателя в Украине
33% (107 миллионов гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю соглашений составляют соглашения по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 31,4% (102 миллиона гривен) – это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 35,6% (115 миллионов гривен).
Напомним, Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 19-ю банками: АО «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Укрэксимбанк», АО АКБ «Банк Львов», ПАО «ПУМБ», АО «БАНК АЛЬЯНС», АО «Кредобанк», ПАО «БАНК ВОСТОК», АО «Райффайзен банк Аваль», АО «Таскомбанк», АО «Альфа-банк», АО «КБ «ГЛОБУС», АО «МЕГАБАНК» , АО «ПОЛИКОМБАНК», АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», АО «ОТП Банк», АО «КРЕДИТВЕСТ БАНК», АО «АГРОПРОСПЕРИС БАНК».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько платят за газ в Украине и в странах ЕСВчера, 16:30 - 1649 13
Мошенники «клонируют» номера телефонов опрометчивых киевлян и набирают на них онлайн-кредитовВчера, 16:45 - 36581 12
В приложении monobank появилась новая функцияВчера, 09:33 - 8161 9
В Украине цены на "коронавирусные" тесты завышены в десятки раз - СМИВчера, 12:16 - 1833 8
У Зеленского подтвердили возможное введение локдауна в УкраинеВчера, 19:36 - 1144 5
Мошенники «клонируют» номера телефонов опрометчивых киевлян и набирают на них онлайн-кредитовВчера, 16:45 - 36581 12
В приложении monobank появилась новая функцияВчера, 09:33 - 8161 9
"Укрзализныця" запустит из Киева новый "Интерсити"Вчера, 08:14 - 5712
Как погасить долг по исполнительному производствуВчера, 12:00 - 3639 2
Зеленский анонсировал выплаты ФЛП (видео)Вчера, 15:00 - 3055 4
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 972 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 727 4
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 902
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 4306 22
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 1409