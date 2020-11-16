Бизнес получил доступных кредитов на свыше 13 млрд гривен

С момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки уже выдали 5813 займов на общую сумму в 13,458 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

На что пошли эти средства:

9,519 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов;

2,602 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции;

1,337 миллиарда гривен – в качестве антикризисных кредитов под 3%.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 222 кредита на общую сумму в 324 миллиона гривен.

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33% (107 миллионов гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю соглашений составляют соглашения по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 31,4% (102 миллиона гривен) – это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 35,6% (115 миллионов гривен).

Напомним, Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 19-ю банками: АО «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Укрэксимбанк», АО АКБ «Банк Львов», ПАО «ПУМБ», АО «БАНК АЛЬЯНС», АО «Кредобанк», ПАО «БАНК ВОСТОК», АО «Райффайзен банк Аваль», АО «Таскомбанк», АО «Альфа-банк», АО «КБ «ГЛОБУС», АО «МЕГАБАНК» , АО «ПОЛИКОМБАНК», АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», АО «ОТП Банк», АО «КРЕДИТВЕСТ БАНК», АО «АГРОПРОСПЕРИС БАНК».