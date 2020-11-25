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За какой период осуществляется расчет заработной платы при назначении пенсии

За какой период осуществляется расчет заработной платы при назначении пенсии

Порядок определения зарплаты (дохода) для расчета пенсии урегулирован статьей 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Об этом пишет Пенсионный Курьер.

Для расчета пенсии учитывается заработок за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о зарплате первичными документами или в случае, если страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года составляет меньше 60 месяцев, для расчета пенсии также учитывается зарплата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года независимо от перерывов.

Напомним, проектом закона №4408 предполагается ввести накопительную профессиональную пенсионную систему для отдельных категорий лиц в возрасте до 35 лет (по состоянию на 1 июля 2021 г.) из числа занятых на работах по Списку № 1 и Списку № 2 (списки тяжелых профессий) и некоторых других категорий лиц, которые имеют право на льготное пенсионное обеспечение.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров планирует в 2021 году индексацию пенсий и доплаты для пенсионеров старше 75 лет в то время, как пенсии в Украине будут назначать по-новому. Также запланировано введение накопительной пенсионной системы.

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По материалам Finance.UA
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