За какой период осуществляется расчет заработной платы при назначении пенсии

Порядок определения зарплаты (дохода) для расчета пенсии урегулирован статьей 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Об этом пишет Пенсионный Курьер.
Для расчета пенсии учитывается заработок за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.
По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о зарплате первичными документами или в случае, если страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года составляет меньше 60 месяцев, для расчета пенсии также учитывается зарплата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года независимо от перерывов.
Напомним, проектом закона №4408 предполагается ввести накопительную профессиональную пенсионную систему для отдельных категорий лиц в возрасте до 35 лет (по состоянию на 1 июля 2021 г.) из числа занятых на работах по Списку № 1 и Списку № 2 (списки тяжелых профессий) и некоторых других категорий лиц, которые имеют право на льготное пенсионное обеспечение.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин предлагает дополнительно повысить зарплаты в прокуратуре уже с 1 январяПозавчера, 16:00 - 832 5
Как правильно уволиться с работыВчера, 08:03 - 950 4
Украинцев без счетчиков могут отключить от газа: как получить прибор бесплатноВчера, 14:17 - 1569 3
Главная елка столицы обойдется в 5-7 млн (фото проекта)2 ч. назад - 63 1
Не подали декларацию или несвоевременно отчитались: какую налоговую проверку ждатьВчера, 21:15 - 1769 1
5 причин для обязательного перехода с ЕН на общую системуВчера, 10:01 - 2540 1
Не подали декларацию или несвоевременно отчитались: какую налоговую проверку ждатьВчера, 21:15 - 1769 1
Украинцев без счетчиков могут отключить от газа: как получить прибор бесплатноВчера, 14:17 - 1569 3
Посетитель оставил ресторану $3 тыс. чаевых за бокал пива6 ч. назад - 988
J.P. Morgan ухудшило прогноз экономического спада в Украине на 2020Вчера, 11:25 - 955
МАЗ представил электрический грузовик (фото)Позавчера, 11:34 - 1402 1
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 440
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1305 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1011 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 1146