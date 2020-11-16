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Как погасить долг по исполнительному производству

Как погасить долг по исполнительному производству

В Министерстве юстиции Украины, рассказали, как погасить долг по исполнительному производству.

Прежде всего следует узнать, открыто ли исполнительное производство в отношении вас как должника.

Это можно сделать с помощью:

  • Единого реестра должников;
  • Автоматизированной системы исполнительного производства;
  • Веб-портала «Он-лайн дом юстиции», осуществив авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи;
  • Сервиса государственных услуг «ДІЯ», осуществив авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи.

Эти сервисы помогут установить, в каком отделе государственной исполнительной службы находится исполнительное производство, его номер и другую информацию по исполнительному производству.

Оплатить долговые обязательства возможно:

  • в любом отделении банковского учреждения или онлайн с помощью соответствующего мобильного приложения;
  • рассчитавшись карточкой в терминале на реквизиты органа государственной исполнительной службы;
  • онлайн с помощью сервиса государственных услуг “ДІЯ”;
  • онлайн по адресу asvpweb.minjust.gov.ua (при условии, что у вас есть постановление об открытии исполнительного производства, содержащее идентификатор доступа и QR-код, которые находятся в левом верхнем углу постановления);
  • через web-портал «Он-лайн дом юстиции» в разделе «Услуги/Исполнительные производства».

Отдельно реквизиты соответствующего отдела ГИС можно узнать:

  • непосредственно у государственного исполнителя, у которого на исполнении находится исполнительное производство;
  • на веб-сайте Министерства юстиции Украины по ссылке;
  • в Центрах исполнения решений.
По материалам Finance.UA
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