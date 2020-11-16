В Министерстве юстиции Украины, рассказали, как погасить долг по исполнительному производству.
Прежде всего следует узнать, открыто ли исполнительное производство в отношении вас как должника.
Это можно сделать с помощью:
Эти сервисы помогут установить, в каком отделе государственной исполнительной службы находится исполнительное производство, его номер и другую информацию по исполнительному производству.
Оплатить долговые обязательства возможно:
Отдельно реквизиты соответствующего отдела ГИС можно узнать:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине могут увеличить акциз на дизтопливо - бизнесменВчера, 16:04 - 1787 9
В Минздраве планируют ввести электронный рецепт на антибиотикиВчера, 17:23 - 584 7
Нацбанк против создания единого реестра счетов и банковских сейфовВчера, 16:33 - 846 6
Вакансии с минимальной зарплатой в Украине и ЕвропеВчера, 13:04 - 2876 5
В приложении monobank появилась новая функция3 ч. назад - 1066 3
Вакансии с минимальной зарплатой в Украине и ЕвропеВчера, 13:04 - 2876 5
Как будет работать накопительная пенсионная система: законопроектВчера, 20:01 - 2597 2
Как уплачивается транспортный налог, если автомобиль приобретен на протяжении годаВчера, 14:37 - 2330
В Украине могут увеличить акциз на дизтопливо - бизнесменВчера, 16:04 - 1787 9
Топ-3 отрасли для инвестирования: на чем можно заработатьВчера, 17:01 - 1438
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 721 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 657 1
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 838
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 4124 22
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 1342