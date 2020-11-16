В Министерстве юстиции Украины, рассказали, как погасить долг по исполнительному производству.

Прежде всего следует узнать, открыто ли исполнительное производство в отношении вас как должника.

Это можно сделать с помощью:

Единого реестра должников;

Автоматизированной системы исполнительного производства;

Веб-портала «Он-лайн дом юстиции», осуществив авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи;

Сервиса государственных услуг «ДІЯ», осуществив авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи.

Эти сервисы помогут установить, в каком отделе государственной исполнительной службы находится исполнительное производство, его номер и другую информацию по исполнительному производству.

Оплатить долговые обязательства возможно:

в любом отделении банковского учреждения или онлайн с помощью соответствующего мобильного приложения;

рассчитавшись карточкой в терминале на реквизиты органа государственной исполнительной службы;

онлайн с помощью сервиса государственных услуг “ ДІЯ ”;

”; онлайн по адресу asvpweb.minjust.gov.ua (при условии, что у вас есть постановление об открытии исполнительного производства, содержащее идентификатор доступа и QR-код, которые находятся в левом верхнем углу постановления);

через web-портал «Он-лайн дом юстиции» в разделе «Услуги/Исполнительные производства».

Отдельно реквизиты соответствующего отдела ГИС можно узнать: