НБУ предоставил рефинансирование двум банкам

Национальный банк 20 ноября предоставил рефинансирование двум банкам на 600 млн грн под 6% годовых.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Национальный банк Украины сообщает, что 20.11.2020 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 2-х банков на сумму 600,0 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых.
Рефинансирование было предоставлено ПАО “КБ “Аккордбанк “ в размере 300 млн грн и АО “Правекс Банк” в размере 300 млн грн.
Национальный банк Украины 13 ноября 2020 г. предоставил рефинансирование 16 банкам на общую сумму 16,577 млрд грн.
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