СБУ блокировала «слив» конфиденциальных данных из налоговой и таможни

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали несанкционированное копирование и сбыт сведений с ограниченным доступом информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой и таможенной служб.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица служб организовали этот механизм с использованием чат-ботов, интернет-ресурсов и телеграмм-каналов, используя наличие уязвимостей в ведомственных базах данных.

В противоправные схемы были вовлечены должностные лица ГНС, ГМС и сотрудники банковского учреждения. Сообщники наладили систематический сбыт конфиденциальной информации о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, экспортно-импортных операциях субъектов предпринимательской деятельности и иной информации, которая создана и защищена в соответствии с действующим законодательством.