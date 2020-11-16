В терминалах Sistema можно совершать оплаты свыше 5 тысяч гривен благодаря приложению Дія

Финансовая компания Sistema совместно с Министерством цифровой трансформации Украины запустила шеринг документов — возможность передачи данных биометрического заграничного паспорта с помощью мобильного приложения Дія.

Sistema первая среди платежных систем Украины запустила проект интеграции мобильного приложения Дія с терминалами самообслуживания.

Пользователи терминалов Sistema теперь могут осуществлять операции на сумму до 30 тысяч гривен поделившись данными биометрического заграничного паспорта через приложение.

Для осуществления платежа свыше 5 тысяч гривен пользователю необходимо:

1. Выбрать кнопку «Оплатить больше с Дія» на экране терминала Sistema

2. Отсканировать QR-код с помощью любого удобного для пользователя QR-сканера и подтвердить отправку данных через приложение Дія.

Напомним, что 28 апреля 2020 года вступили в действие новые правила финмониторинга, согласно которым, максимальная сумма платежа без идентификации данных о плательщике не должна превышать 5 тысяч гривен (Закон Украины №361).

Новую функцию уже могут тестировать киевляне. В декабре шеринг в терминалах Sistema заработает по всей Украине. Это более 5 тыс. сервисов для оплаты и более 5,5 тыс. терминалов по всей территории страны.