Герус рассказал, почему выросла цена на электроэнергию для промышленности

Цена на электроэнергию выросла из-за сезонного фактора и неэффективное использование энергетических ресурсов.
Об этом в эфире “Свободы слова” сказал председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.
“Электроэнергия – это товар, цена которого зависит от спроса и предложения. Весной и летом, когда был коронавирус, спрос резко уменьшился. А осенью и зимой цена действительно подросла.
Второй фактор – это эффективное использование имеющихся ресурсов. У нас неэффективно используется государственный “Энергоатом”, тогда как другие поколения – частные – хотят больше зарабатывать. Они имеют определенную рыночную власть и неоправданно завышают цену “, – сказал Герус.
Вместе с тем, по его словам, в последнюю неделю в работу запустились энергоблоки №2 и №4 Запорожской АЭС.
“И уже в понедельник-вторник цена на РДН была на 12-14% ниже, чем была на прошлой неделе. Да, есть проблема, но и положительная динамика”, – отметил Герус.
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