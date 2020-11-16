Григол Катамадзе: малый и средний бизнес в Украине надо спасать

От введения карантина вследствие COVID-19 самые крупные убытки понесло малое и среднее предпринимательство. Его владельцы констатируют факт уменьшения доходов на 25-50% по сравнению с докарантинним периодом.

Треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-) заявляют о падении доходов на 60-80%. Эти же предприниматели уже уволили до 50% штата сотрудников.

С начала года в Украине закрылось около 700 000 предприятий. Закономерным следствием этого является уровень безработицы, который неуклонно растет. По состоянию на 1 января 2020 г. количество официально зарегистрированных безработных в Украине 1487,7 тыс. человек, а уже по состоянию на 1 октября 2020 – 1702,6 тыс. человек. Следовательно, уровень безработицы вырос с 8,6% до 10%.

Сейчас речь идет уже не просто о сохранении рентабельности бизнеса, а собственно о дальнейшем его существовании. Пандемия затронула все отрасли экономики, и главное сейчас – максимально сохранить наши предприятия и поддержать владельцев и работников.

Уже сейчас понятно, что некоторые сферы бизнеса будут выходить из кризиса годами, если не десятилетиями.

По моему твердому убеждению, попытки украинской власти остановить распространение эпидемии жесткими карантинными мероприятиями неправильны, потому что это парализует экономическую деятельность страны. И можно не сомневаться, что это может обернуться последствиями намного хуже, чем сама пандемия коронавируса.

Одним из важнейших вопросов, который волнует сегодня малый бизнес, является проблема внедрения тотальной фискализации всей ІІ и ІІІ групп упрощенной системы налогообложения (введение РРО), которую в связи с карантином только отсрочили до 1 апреля 2021 года.

Наша Ассоциация с самого начала не поддерживала введение тотальной фискализации для упрощенцев и предоставляла по этому вопросу свои предложения Комитету Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Надеялись, что власть прислушивается, но Верховная Рада даже не отложила введение кассовых аппаратов для ФЛП! Соответствующий законопроект набрал лишь 212 голосов из 226 необходимых. И как результат, продолжается наращивание недовольство предпринимателей, отдельные митинги уже не только в Киеве под стенами Верховной Рады, но и во многих городах Украины. Бизнес справедливо требует пересмотреть процедуру налогообложения, уменьшить налоги и либерализовать налоговое законодательство.

Хочу еще раз заметить, что малый и средний бизнес является неотъемлемой составляющей рыночного хозяйства, что придает ему гибкости, мобилизует финансовые и производственные ресурсы, решает проблему занятости населения, а также формирует экономически самостоятельный и стабильный средний класс.

Поэтому бизнесу нужно облегчать жизнь, а не надевать на него очередное ярмо, да еще и в таких сложных условиях, как сейчас. Согласно рейтингу Всемирного банка, Украина занимает 145 место из 181 по легкости ведения бизнеса. Это недопустимо для современного европейского государства.

Поддержка развития МСБ в контексте построения социально ориентированной экономики должно стать главным вектором реформ в Украине, который будет служить фактором повышения уровня жизни населения и способствовать процессам интеграции национальной экономики в мировое хозяйство.

В условиях макроэкономической нестабильности и влияния значительного количества негативных факторов, присущих настоящему, необходимо разрабатывать гибкие направления поддержки малого и среднего бизнеса, используя опыт европейских стран и США. Иначе мы полностью потеряем МСБ, который сегодня и так занимает только 15% в доле ВВП, тогда как в развитых странах составляет не менее 50%.

Такая разница не удивляет, учитывая отношение к малому и среднему бизнесу в разных странах. Особенно заметно это в нынешние непростые времена.

Так, среди стран, которые больше всего поддерживают бизнес с помощью выплат уволенным работникам, – Нидерланды, Великобритания, Австрия, Латвия, Германия и страны Северной Европы, причем в Нидерландах государство платит до 90% зарплаты.

Великобритания и Австрия не слишком отстают, предлагая до 80%, включая поддержку самозанятых лиц.

В Германии для малого и среднего бизнеса ускорили доступ к кредитам и создали фонд экстренной финансовой помощи для крупных компаний.

В Нидерландах и Швеции на 3 месяца отсрочили платежи по НДС, уплату корпоративного налога, взносов по социальному обеспечению и других сборов.

В Италии, Австрии и Греции правительства пошли навстречу наиболее уязвимым арендаторам торговой недвижимости и предложили им субсидию на аренду помещений и налоговые льготы.

В Украине, к сожалению, мы слышим только разговоры о поддержке бизнеса. Зато шаги, которые предпринимает центральная власть, не настраивают на оптимизм. Поэтому я не удивлюсь, если протесты предпринимателей станут привычным и массовым явлением по всей стране. Бизнесу просто не оставляют другого выхода.

Григол Катамадзе, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, вице-президент Европейской Ассоциации налогоплательщиков