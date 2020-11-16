В Великобритании будут штрафовать за использование компонентов Huawei

После исключения китайского провайдера Huawei по расширению сети пятого поколения британское правительство решило наказывать нарушителей запрета штрафами.

«Новый закон является одним из самых строгих законов о безопасности телекоммуникаций в мире и позволяет Соединенному Королевству принимать необходимые меры для защиты наших сетей», – цитирует агентство Reuters слова министра по цифровым вопросам Оливера Дауда.

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Согласно законопроекту, поставщикам грозит штраф в размере до 10% от их годового объема продаж или примерно 113 000 евро в день, если они будут использовать компоненты Huawei для расширения своей сети.

«Это решение политически мотивировано и не основывается на справедливой оценке рисков», – сказал вице-президент Huawei Виктор Чжан.

Напомним, Великобритания стала первой страной в Европе, которая запретила технологию Huawei в своей сети 5G с 2027 года.