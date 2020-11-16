Первый комикс о Бэтмене продали на аукционе за рекордные $1,5 млн

Экземпляр «Детективного комикса» №27 1939 года стало самым дорогим в истории комиксом с Бэтменом в главной роли. Его продали на аукционе за 1,5 миллиона долларов.
Об этом пишет Hollywood Reporter.
Отмечается, что состояние этого неотреставрированного экземпляра компания Certified Guaranty оценила как «отлично/очень хорошо». Таким образом он стал одним из двух копий этого комикса в таком хорошем состоянии. В общем только 5 других невосстановленных комиксов когда-либо получали такую высокую оценку от Certified Guaranty, что делает этот выпуск особым.
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«Я совсем не удивлен результатом. Так как это одна из лучших копий одного из важнейших изданий комиксов, которые вы когда-либо видели», – говорит о результатах аукциона вице-президент аукционного дома Heritage Auctions Барри Сандовал.
Фото: Heritage Auctions
За другой экземпляр этого же комикса десять лет назад на аукционе отдали 1 миллион 75 тысяч долларов.
Хотя и этот комикс о Бэтмене самый дорогой из тех, которые когда-либо продавал аукцион Heritage Auctions, рекорд среди комиксов был установлен в 2014 году. Тогда копия Action Comics №1 (там впервые появился Супермен) была продана в отличном состоянии на eBay за 3,2 миллиона долларов.
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