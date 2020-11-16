"Нафтогаз" назвал цену газа для производителей тепла в ноябре

НАК “Нафтогаз Украины” обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО).

Об этом говорится в сообщении НАК.

В ноябре цена газа составит 5 375,370 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки). Напомним, в октябре этот показатель был на уровне 5 374,10 грн.

Ранее Finance.ua сообщал, что с началом осени в Украине снова дорожает газ для населения. В “Нафтогазе” это объясняют сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.

Также мы писали о том, как изменялась стоимость голубого топлива для украинцев в последние три года (на примере Киева).