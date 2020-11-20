Межбанк: на рынке ощущается общая "усталость" от происходящего

Валютные торги понедельника прошли в периодических противостояниях курсовых интересов крупных игроков. И несмотря на рост котировок доллара на 3 копейки до 28,35/28,37 гривен к концу дня – особым успехом для продавцов валюты и спекулянтов это не назовешь.

Межбанк был достаточно вялым и чувствовалось, что застой в экономике нарастает. Это сказывалось как на поведении покупателей (они не особо торопились заключать сделки и вообще вели себя апатично), так и со стороны продавцов (попытки разогреть курс со стороны спекулянтов не встретили особой поддержки даже с их стороны).

Ощущается общая “усталость” рынка от происходящего вокруг. У потенциальных покупателей нет больших запасов гривны, а у продавцов – значительных валютных ресурсов. При такой ситуации Нацбанку не понадобилось выходить на торги с интервенциями, а сам межбанк практически продрейфовал весь день в полусонном режиме, что опять же – несвойственно для такого периода месяца.

Ход торгов:

В начале сессии спрос превышал предложение и доллар с утренних 28,32/28,34 гривен к 11:00 вырос до 28,345/28,365 гривен, а к 12:00 — до 28,365/28,38. Покупатели и продавцы периодически вели вялые курсовые войны в пределах 2-3 копеек на долларе, но быстро выдыхались. Это приводило к тому, что спекулятивные попытки “расшевелить” рынок и “раскачать” курс заканчивались ничем.

На обед дилеры ушли при уровне 28,38/28,395 гривен за доллар, а после обеда – на затихающем рынке – котировки постепенно просели до 28,37/28,39 гривен к 15 часам и до 28,35/28,37 к концу сессии.

Главные события 23 ноября на межбанке:

1. Доллар вырос с 28,32/28,34 до 28,35/28,37 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк не выходил на рынок.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,3649 гривен, а официальный на 24 ноября установлен на отметке 28,3694 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,37 / 28,39

евро – 33,76 / 33,78

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1821 / 1,1823

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