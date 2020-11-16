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Tesla начала продавать собственные флешки - уже можно заказать

Tesla начала продавать собственные флешки - уже можно заказать

В фирменном магазине Tesla Canada появились USB-флешки на 128 ГБ по цене 45 канадских долларов – это примерно 980₴.

Впервые новые флешки заметили в части апгрейд-комплекта 2021 Model 3, где в наборе можно было получить флешку объемом 64 ГБ.

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А теперь флешку можно приобрести отдельно и для этого даже не обязательно покупать машину. Купить флешку можно в официальном магазине Tesla Shop. И даже объем памяти у нее будет больше, чем тот, который у флешки в комплекте – 128 ГБ.

На флешке есть логотип Tesla и поставляется она в черной коробке. Правда, можно существенно сэкономить – эта флешка всего лишь переделанная версия устройства Samsung. Вместо логотипа компании сделали Tesla – за это и такая цена.

А раньше Tesla начала производить и продавать свою собственную текилу – первую партию разобрали за несколько часов.

По материалам Na chasi
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